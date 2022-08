Ze hebben zich al even kunnen voorbereiden, maar veel GGD's hebben nog lang niet genoeg personeel voor de komende corona vaccinatiecampagne. En deze keer zal het lastiger zijn nieuwe werknemers aan te trekken. "Het is weer alle hens aan dek."

In totaal hebben de GGD's per half september zo'n 13.000 mensen nodig. En uit rondgang van het AD blijkt dat er nog honderden vacatures openstaan, vooral voor prikkers en vaccinatie-artsen die toezicht kunnen houden.

Geen snelle oplossing

Het zal niet makkelijk zijn om al deze vacatures in te vullen, zegt Saskia van Wieringen, directeur Zorg bij uitzendbureau Randstad. Van Wieringen werft personeel voor meerdere GGD's en ziet flinke verschillen tussen de locaties.

"Sommige hebben nog een pool van medewerkers aangehouden en hen ook andere takenpakketten gegeven. Daarom is bij veel GGD's de kennis niet verloren gegaan. Andere GGD's hebben wel mensen moeten laten gaan en moeten dus wel opnieuw fors werven."

'Moeilijker dan bij eerdere vaccinatiecampagnes'

Door de krapte op de arbeidsmarkt is het werven nu moeizamer dan in eerdere campagnes, vertelt Van Wieringen. Dat komt onder meer doordat, in tegenstelling tot dit najaar, sectoren zoals de horeca weer volledig open zijn. En daar is dus ook personeel nodig.

Dat er concurrentie is, ziet ook Ted van Essen. Hij is oud-huisarts en nu tijdelijk vaccinatie-arts voor de GGD. "Tijdens eerdere coronagolven was er natuurlijk personeel over, omdat heel veel coronamaatregelen mensen werkloos maakten. Al die horeca die dicht was. Dat is nu niet zo, dus dat wordt nog wel even een uitdaging."

'We mikken op studenten en gepensioneerden'

Vorige week zei Ernst Moeksis van de GGD GHOR in Nieuws & Co dat bemiddelingspartijen de lokale GGD's hebben toegezegd dat ze genoeg personeel kunnen vinden. Van Wieringen vindt dit wel heel sterk verwoord.

"Het zijn natuurlijk altijd mensen, dus garanties kunnen we niet geven." Wel benadrukt ze dat ze hierover in nauw overleg staat met de GGD's.

Optimisme over opvullen tekorten

Ook Van Essen is optimistisch en denkt dat er veel gepensioneerde verpleegkundigen zich zullen aanmelden als prikker. Zelf haalt de arts in ieder geval veel plezier uit het begeleiden van de vaccinaties.

"Het is gewoon contact met mensen, en dat is wat ik mijn hele leven al doe", vertelt hij. "Soms word ik herkend door mensen uit mijn oude praktijk, dat is leuk."