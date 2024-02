Terwijl de zorgen om een dreigende oorlog toenemen, probeert Defensie met man en macht meer militairen aan te trekken. Daarbij is de hoop gevestigd op nieuwe aanwas door middel van het 'dienjaar'. Maar is het genoeg? "De huidige instroom is te klein."

Het Nederlandse leger krijgt er de komende jaren miljarden bij voor meer materieel én mankracht. Maar dat geld ook daadwerkelijk besteden, wordt een hele klus, aangezien er momenteel nog zo'n 9.000 vacatures openstaan bij de krijgsmacht. Defensie hoopt het grote personeelstekort zo snel mogelijk te verkleinen, onder meer met het zogenoemde dienjaar.

Basiscursus van een jaar

Na een kleine pilot 2 jaar geleden begon afgelopen september de eerste lichting van 125 jongeren aan hun dienjaar, dat geheel vrijwillig is. Ze treden een jaar lang betaald in dienst bij Defensie en worden in die periode opgeleid om uiteindelijk een militaire functie te kunnen bekleden.

De deelnemers krijgen een basiscursus in militaire vaardigheden, die uit theorie- en praktijklessen bestaat. In het theoretische gedeelte leren ze over de krijgsmacht en de structuur binnen het leger. Het andere gedeelte is gericht op praktische zaken zoals omgaan met een wapen en schieten, vlotten bouwen, maar bijvoorbeeld ook hulp verlenen aan kameraden.

'Geen zoden aan de dijk'

Het idee is dat jongeren voor het dienjaar kiezen tijdens een tussenjaar, bijvoorbeeld na de middelbare school of na het afronden van een vervolgopleiding. Defensie hoopt uiteindelijk jongeren te werven die na hun dienjaar bij het leger willen blijven. Op die manier moet een deel van de duizenden openstaande vacatures ingevuld worden.

Defensiespecialist Peter Wijninga van het Haags Centrum voor Strategische Studies (HCSS) ziet de voordelen van het dienjaar, maar vraagt zich wel af of dit dé oplossing is voor het grote personeelstekort. "De instroom bij het dienjaar zet nu geen zoden aan de dijk, de huidige aantallen zijn wat dat betreft te klein."

Vooral een tussenjaar?

Wijninga zegt dat het dienjaar in de praktijk toch vooral een tussenjaar zal zijn voor jongeren die na het slagen voor hun eindexamen nog niet weten wat ze willen. En daarin heeft het leger veel concurrentie, benadrukt hij. "Er is een business ontstaan met bedrijven die tussenjaren aanbieden, en nu kun je zo'n jaar ook bij Defensie doen."

De expert denkt wel dat jongeren veel kunnen hebben aan een jaar in het leger. "Je verbreedt je horizon, doet ervaring op in een grote organisatie en verdient ook een aardig centje", zegt hij. "En als het je bevalt, dan kun je een contract tekenen. Maar als je denkt: ik ga toch verder kijken of ik wil toch een burgerbestaan opbouwen, dan heb je in ieder geval een goede ervaring achter de kiezen."

'Meerwaarde voor Defensie'

Omgedraaid heeft Defensie zeker iets aan de jongeren, ook als ze na hun dienjaar besluiten om niet te blijven, vervolgt Wijninga. "Als deze mensen na 1 jaar gediend te hebben weer terug de burgermaatschappij ingaan, zijn ze een mooie ervaring rijker en kunnen ze natuurlijk als ambassadeur van Defensie dienen."

Daarnaast is er de optie om als reservist aan het leger verbonden te blijven en dat is volgens hem 'ook een meerwaarde' voor Defensie. De jongeren beschikken immers over militaire basisvaardigheden en hebben geleerd om orders aan te nemen, in groepen samen te werken en elkaar te vertrouwen, legt de expert uit.

Bron: EenVandaag Defensiespecialist Peter Wijninga van het HCSS

Scandinavische landen

Daarbij wordt vaak gekeken naar de Scandinavische landen, waar de bereidheid onder de bevolking om in het leger te dienen veel groter is dan in Nederland. Wijninga tekent daarbij wel aan dat er grote verschillen zijn tussen de noordelijke landen en ons land: "In Scandinavië wordt heel anders gedacht over de dreiging vanuit Rusland."

"Zij zagen al veel eerder het gevaar van de Russen vanwege de geografische nabijheid", legt hij uit. "Die dreiging is daar veel meer voelbaar en mensen groeien ermee op. Het idee dat je iets moet doen om je land te beveiligen en te verdedigen, dat zit veel meer in dat volk." En dat verklaart volgens hem ook de hogere animo om bij de krijgsmacht te gaan.

Zweeds dienjaar is succes

Toch wordt er hier, ook in de politiek, met interesse gekeken naar een vergelijkbaar dienjaar in Zweden. Dat is daar een groot succes: er melden zich meer jongeren aan dan dat er plek is. Vorige week nam de Tweede Kamer een motie aan om het dienjaar in Nederland snel uit te breiden naar 3.000 tot 4.000 deelnemers per jaar.

Wijninga vindt het bemoedigend om te zien dat er in de Kamer steeds meer draagvlak begint te ontstaan voor het dienjaar. "Temeer omdat ook een motie is ingediend om meer opleidingscapaciteit bij Defensie te krijgen, wat nu nog een probleem is. De regelgeving met betrekking tot opleidingscapaciteit wordt versoepeld."

Alarmerende woorden

De ontwikkelingen rond het dienjaar gebeuren in het licht van de alarmerende woorden van meerdere hooggeplaatste militairen. Zo waarschuwden commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim en NAVO-admiraal Rob Bauer recent voor een dreigende oorlog met Rusland.

Bauer liet vorige maand weten dat burgers er goed aan doen om zich voor te bereiden op een 'nieuw onvoorspelbaar tijdperk'. "Je moet water in huis hebben, een radio op batterijen en een zaklantaarn die op batterijen werkt. Zodat je de eerste 36 uur kunt overleven", zei hij op een persconferentie.

'We moeten waakzaam blijven'

"Alvast een voorraad aanleggen vind ik een beetje ver gaan", reageert Wijninga op de woorden van Bauer. Maar hij deelt de bezorgdheid van de topmilitair over een dreigende oorlog met Rusland. "Ik denk dat de intentie van deze opmerking is dat we waakzaam moeten blijven."

Waakzaamheid betekent ook een sterker leger, dat Nederland volgens hem hard nodig heeft. Defensie krijgt er de komende jaren miljarden bij en die zijn 'absoluut' nodig na decennialange bezuinigingen op de krijgsmacht, benadrukt de expert. De huidige personeelstekorten heeft Defensie er mede aan te danken.

Bouwen aan nieuw vertrouwen

En dat terwijl er naast meer materieel en munitie dus ook hard extra militairen nodig zijn. Maar die mensen vinden, is niet heel gemakkelijk, zegt Wijninga. Alle tekorten hebben het imago van Defensie de afgelopen jaren namelijk bepaald geen goed gedaan, legt hij uit. "Ook werden de lonen niet geïndexeerd en bleven die achter met de lonen in de burgermaatschappij."

"Defensie moet eerst weer vertrouwen opbouwen, dan wordt het voor mensen weer aantrekkelijk om zich aan te melden. Maar dat kost gewoon tijd", zegt de defensiespecialist tot slot. En de invoering van het dienjaar kan daar volgens hem een onderdeel in zijn. "Het kan Defensie een positiever imago geven."