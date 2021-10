Grote onrust onder marinepersoneel op twee marineschepen. Zieke mariniers kunnen aan boord niet worden getest op corona. En dat terwijl er voldoende aanleiding is om dat wel te doen. Het heeft alles te maken met de richtlijnen van de Koninklijke Marine.

De Telegraaf schrijft vandaag dat iemand met klachten met een paracetamol op zijn kamer moet blijven om uit te zieken. Je kunt een zelftest krijgen, maar met de uitslag wordt niets gedaan.

'Testen kan gewoon'

De Koninklijke Marine zegt dat er goede argumenten zijn om voor dit beleid te kiezen. De voornaamste is dat volgens de marine de gevaren van eventuele coronabesmettingen niet opwegen tegen het risico dat de deelname aan de NAVO-oefening moet worden gestaakt.

Voorzitter Jean Debie van de Vakbond voor Burger en Militair defensiepersoneel kan zich totaal niet vinden in die richtlijn. "Wat je als commandant natuurlijk altijd moet voorkomen, is dat er onrust onder de mensen ontstaat. Als er onrust ontstaat is er geen aandacht voor de oefening waar je daar voor bent. Ik denk dat je aan het gevoel van de mensen voorbij gaat als je zegt dat je het gezeur vindt. Je had deze mensen gewoon kunnen testen." Bij een positieve test zijn de faciliteiten op de schepen prima om ze te kunnen verzorgen, zegt hij.

Geen goede commandant

Debie vervolgt: "Mensen hebben bij ons aangegeven dat ze er moeite mee hebben. De marine kan ervoor zorgen dat je isolatiemaatregelen kunt nemen als je ziek bent. Mensen die ziek zijn kunnen alleen maar zorgen voor onveilige situaties, en dat wil je ook niet."

Over de suggestie van de marine dat de oefening in de Britse wateren belangrijker is, heeft de vakbondsvoorzitter een duidelijke mening: "Een oefening kan nooit zo belangrijk zijn dat je dan slachtoffers of doden accepteert. Je moet altijd zorgen dat je veilig bent binnen de randvoorwaarden die er voor zo'n oefening zijn. Want ja: het is een oefening, maar dan moet je ook respect hebben voor de mensen en hun welzijn. Anders ben je geen goede commandant."

In gesprek met Defensie

De vakbond gaat met Defensie in gesprek. "We gaan nu in ieder geval met de top van Defensie hierover spreken. En hier beleid op maken, hoe we hier verder mee gaan met de vakbonden."

Hoe het nu gaat, kan volgens Debie echt niet: "Het kan niet zo zijn dat je de veiligheid van je personeel niet serieus neemt."