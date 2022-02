We horen er de laatste weken veel over: het sturen van dickpics. Een foto van je piemel. Het gebeurt digitaal, maar het doet denken aan het potloodventen in real life. Het is te vergelijken, zegt seksuoloog Mandy Ronda.

Voormalig directeur voetbalzaken bij Ajax Marc Overmars wordt beschuldigd van het ongevraagd sturen van dickpics naar een vrouwelijke medewerker. Ook slachtoffers van Jeroen Rietbergen van The Voice of Holland zeggen dickpics van hem te hebben gekregen.

Impact

Het ongevraagd sturen van foto's van je geslachtsdeel is deel te vergelijken met het potloodventen, zegt seksuoloog Ronda. "Maar het gebeurt al jaren. Heel nieuw is het niet meer."

"Het is eigenlijk digitale potloodventerij, digitale aanranding. We hebben nu misschien minder potloodventerij fysiek, en vaker online. Het is ook makkelijk om online een anoniem profiel aan te maken bijvoorbeeld. Maar dat is niet waar we het nu over hebben natuurlijk, want hier gebeurt het niet anoniem", zegt Ronda.

Waarom?

Er zijn ook vrouwen die ongewenste foto's van hun geslachtsdeel sturen. Maar het gebeurt minder dan het ongevraagd sturen van dickpics, zegt Ronda. Over waarom mannen dickpics sturen, is geen groot onderzoek gedaan. "Maar je komt op verschillende antwoorden uit. Enerzijds is het om zo vaak mogelijk de hengel uit te gooien letterlijk en figuurlijk en dan hopen dat ze beter hebben op de voor hun gewenste manier. Hopende op een foto terug of een shock te weeg brengen, bijvoorbeeld."

Anderzijds gaat het om macht, vertelt Ronda. "Vaak doen mensen dingen omdat ze ermee wegkomen, omdat het kan. Je zet je carrière op het spel, dus waarom zou je dat doen, maar anderzijds zijn er mannen die zo gewend zijn geraakt aan hun macht in die hiërarchie. Ze denken misschien dat ze onschendbaar zijn."

Reageren

Er zijn gevallen waarbij vrouwen het grappig vinden om een dickpic te krijgen en dat het níet ongewenst is. "Tuurlijk zullen er vrouwen zijn die het leuk vinden, maar dan zou je ervan uitgaan dat er al een band is tussen de twee. Dan hebben we het over sexting", zegt Ronda. "Maar het fenomeen waar we het nu over hebben. Het gaat om op ongepaste wijze een foto van je geslachtsdeel sturen, naar een vrouw die je niet of nauwelijks kent of die in een hiërarchische positie tegenover jou zit."

Als je ongewenst een dickpic krijgt, geef dan aan dat het niet oké is en dat je je er niet prettig bij voelt, zegt Ronda. Als je het van een anoniem persoon krijgt, vraagt een andere reactie dan wanneer je het van je baas krijgt. "In dat laatste geval mag je hopen dat de bedrijfscultuur zo is dat je kunt aangeven dat dit gebeurt. Anderzijds kun je aangifte doen." Er zijn ook vrouwen die reageren alsof het een soort grap is. Bijvoorbeeld door te sturen: 'waarom stuur je kinderporno?'.

Strafbaar

Je bent strafbaar voor het sturen van een ongevraagde dickpic als bewezen wordt dat je "weet of ernstige reden hebt om te vermoeden dat de afbeelding of het voorwerp dat je stuurt aanstotelijk is voor de eerbaarheid", schrijft Meester Leonie op haar website. Het is dus niet altijd strafbaar.

In 2014 is er iemand voor veroordeeld, schrijft advocaat Leonie van der Grinten op haar blog. Een man werd door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur voor het versturen van meerdere foto's, terwijl het slachtoffer al vaker had aangegeven daar niet van gediend te zijn. "Wat opvalt bij Rietbergen en Overmars, is dat ze beide aangeven: 'ik wist niet dat dat zo erg was. Dat zie ik nu wel in.' Daarmee hebben ze zichzelf juridisch al een beetje ingedekt, denk ik", zegt seksuoloog Ronda.