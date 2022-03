Het CBS kwam deze week met een opvallend cijfer: 1 op de 4 Enschedeërs voelt zich weleens onveilig in de eigen buurt. Landelijk is dat 1 op de 7. Voor veel partijen is het bij de gemeenteraadsverkiezingen daarom het belangrijkste thema van de campagne.

Drie steekpartijen in een jaar, verloedering van winkelstraten, een petitie tegen straatintimidatie en drugsoverlast: de meeste mensen slaan de Van Lochemstraat in de Enschedese binnenstad liever over. Ondernemers hopen dat de nieuwe gemeenteraad en kersverse burgemeester Roelof Bleker daar verandering in kunnen brengen.

'Lijkt wel een uitzendbureau'

Op klaarlichte dag worden er drugs gedeald in zijstraatjes van de Van Lochemstraat in Enschede. Volgens raadslid Gert Kel van de lokale partij BurgerBelangen, ronselen ze minderjarige meisjes om op de uitkijk te staan voor de politie.

"En zelfs al worden die dealers gepakt, dan staan ze er volgende week weer. Dat is frustrerend", vindt hij. "Het lijkt wel een soort uitzendbureau. Als je er een paar weghaalt, komen er weer net zoveel voor terug. De politie doet z'n best, maar hier is niet tegenop te werken."

Bekijk ook Zijn gebruikers verantwoordelijk voor de drugscriminaliteit? In Portugal is al 20 jaar veel niet meer strafbaar

Petitie en camera's

Kel nam vorige zomer een petitie in ontvangst van 156 bezorgde buurtbewoners, die anoniem willen blijven. Een van hen durft 's avonds niet meer over straat. "Ik ken oudere mensen die zelfs overdag niet meer alleen naar de supermarkt durven te lopen", zei een van hen tegen de Tubantia.

Er zijn sindsdien extra camera's opgehangen, vertelt het raadslid. "Maar dat weten die dealers snel genoeg. Die gaan dan net buiten het bereik van de camera staan, of met hun rug er naartoe. Dan heeft het nog steeds geen zin."

Steekpartij voor de deur

Ondernemers in de buurt merken het niet alleen aan de afnemende klandizie, ze hebben zelf ook slechte ervaringen met drugsdealers. Esmé Sassen, eigenaar van een brasserie in de buurt, ziet het wekelijks gebeuren.

"Ik woon boven de zaak, dus ik zie ze vanuit mijn raam komen en gaan", zegt de onderneemster. "Er was hier zelfs een keer een steekpartij voor de deur. Toen hebben klanten de deur moeten barricaderen zodat die gast hier niet naar binnen kwam."

Jonge meisjes en loverboys

Ook ondernemer Patrick Reinders ziet het regelmatig gebeuren. "Ik ben er een keer achteraan gegaan toen iemand iets jatte. Daar ben ik bovenop gesprongen", vertelt Reinders. "En ik zie regelmatig louche types, ik denk loverboys, met jonge meisjes praten. Als ik die meiden vraag wat ze zeiden, werd ze vaak geld of drugs aangeboden."

Wat volgens hem zou werken, is kortere lijnen met de politie. "Melding en aangifte doen moet echt beter. Eigenlijk zou er een soort groepsapp moeten zijn, zodat we het gelijk kunnen doorgeven als we iets zien. Als je 0900 belt, ben je zo een paar uur verder."

Boete van 5000 euro

Beide ondernemers hopen dat de nieuwe gemeenteraad topprioriteit maakt van de onveiligheid in hun buurt. De nieuwe burgemeester van Enschede, Roelof Bleker, heeft in de eerste weken van zijn nieuwe functie besloten dat drugsdealers een boete van 5000 euro moeten betalen, elke keer dat ze betrapt worden.

"Zo denken ze hopelijk nog wel een paar keer na voordat ze opnieuw gaan dealen", zegt Bleker. "Of we jagen ze op z'n minst weg uit onze gemeente. Dat scheelt voor Enschede in ieder geval al heel veel."