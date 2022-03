De opkomst van jongeren tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen was laag. Te laag, vinden Amber en Tyrone. In Tilburg proberen zij jongeren naar de stembus te trekken met bier en gezelligheid.

Een kroegentocht en een stemhulp tegelijk; met een stempelkaart in de hand liepen Tilburgse jongeren dit weekend van kroeg naar kroeg om een biertje te drinken met raadsleden van verschillende partijen. Doel: de drempel tot de lokale politiek verlagen en jongeren naar de stembus trekken.

Bourgondisch Tilburg

"We dachten: 'Hoe kunnen we jongeren ergens naartoe lokken?' Nou, met een lekker biertje en gewoon gezelligheid. Dat is het bourgondische karakter dat we in Tilburg hebben", vertellen organisatoren Amber Dijs en Tyrone Tjon-A-Loi.

"Landelijk is het super makkelijk om een soort hype te creëren rondom de verkiezingen. Dat is lokaal veel minder tot bijna niet. Als partijleden flyeren in de stad dan zie je jongeren er met een bocht omheen lopen. Het voelt toch iets suffer, terwijl het zoveel dichterbij is."

Brug bouwen

De kroegentocht is onderdeel van een grotere campagne in samenwerking met jongerenorganisaties en de gemeente Tilburg om jongeren naar de stembus te trekken. "Als het gaat om verkiezingscampagnes is het betrekken van jongeren vaak waar het misloopt. Wij zijn nog jong, dus we denken te weten hoe we ze een beetje kunnen lokken", vertelt Amber lachend. "We kunnen het net wat vlotter maken, dat is belangrijk."

"We merken bij jonge Tilburgers dat er veel problemen zijn, ze hebben bijvoorbeeld moeite met het vinden van een woning of een baan. Sommigen hebben meer behoefte aan meer evenementen en cultuur", vult Tyrone aan. Ik denk dat link niet gelegd wordt van: 'Oh daar heb ik effect op door te gaan stemmen'. Dat is brug die wij proberen te bouwen."

Lage opkomst

"Je ziet dat bij landelijke verkiezingen de opkomst redelijk hoog is onder jongeren. Maar lokaal zie je een duidelijke kloof in de leeftijd van kiezers", vertelt Roderik Rekker, politicoloog bij de Universiteit van Amsterdam.

"Bij de landelijke verkiezingen van 2017 stemde driekwart van de jongeren onder de 25 jaar. Een jaar later bij de raadsverkiezingen was dat nog geen 40 procent. "Dat is bijna een halvering."

Landelijke problematiek

Dat ligt aan twee dingen. Allereerst identificeren jongeren zich minder met hun woonplaats, vertelt Rekker. "Dat kan ermee te maken hebben dat ze er nog niet zo lang wonen, dat ze er wonen voor hun studie, of dat ze op het punt staan om te gaan verhuizen."

Ook leven de thema's die spelen bij de lokale verkiezingen minder onder jongeren dan landelijke thema's. "Jongeren zijn veel bezig met wereldproblematiek, zoals racisme of klimaatverandering. Dat komt meer ter sprake bij de landelijke verkiezingen."

Een stel oudjes

Deze lage opkomst onder jongeren heeft invloed op de gemeenteraad en de belangen die daarin vertegenwoordigd zijn. "Als jongeren weinig stemmen worden ze minder gehoord. Dat kan als gevolg hebben dat beleidsmakers en de gemeenteraad minder rekening houden met wat ze te zeggen hebben", vertelt Rekker.

Dat zien ook Amber en Tyrone. "Als jij niet stemt, dan klinkt iemand anders stem twee keer zo hard. Wil jij een stel oudjes jouw toekomst laten bepalen? Nou ik niet, ga stemmen dus!"