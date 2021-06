Jongeren met mentale problemen lopen vast. Op school, op het werk en qua wonen. Ze pleiten voor een nationaal preventieakkoord mentale gezondheid. Morgen, op de dag dat de Kamer debatteert over het jeugdbeleid, bieden zij een petitie aan, onder wie Noaz.

"Het is toch te belachelijk dat er een nationaal preventieakkoord ligt, waarin wel aandacht is voor diabetes, roken en alcohol, maar niet voor mentale gezondheid?" Noaz Asbroek (21) kan er boos van worden. Hij was zelf 17 jaar toen het misging. "Ik kreeg een burn-out die door onjuiste zorg en wachtlijsten overging in een depressie. Uiteindelijk ben ik opgenomen in een kliniek."

Petitie Tweede Kamer

Noaz zat tijdens zijn depressie op het MBO, maar had niet het gevoel dat hij daar met zijn problemen terechtkon. Een werkgever reageerde juist heel goed, wat enorm waardevol was voor Noaz. Hij besloot zijn eigen ervaringen om te zetten in iets positiefs en sloot zich aan bij Geestkracht van FNO.

Hun doelstelling: te zorgen dat elke jongvolwassene met psychische problemen krachtig kan meedoen in de maatschappij. Om dat kracht bij te zetten, bieden ze morgen - de dag dat de Tweede Kamer debatteert over jeugdbeleid - een petitie aan, waarin wordt gepleit voor de komst van een Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid.

Influencer

Toen Noaz depressief werd, was hij actief als influencer. Hij maakte content op Youtube en op Instagram. Tijdens de opname in de kliniek besloot hij het filmpje #openup te maken, waarin openlijk werd verteld over mentale problemen.

"Mijn herstelproces begon bij het vertellen aan anderen", vertelt hij. "Je leert om te accepteren wat er is gebeurd en anderen kunnen zich herkennen in jouw verhaal. Uit eigen ervaring weet ik hoe belangrijk het is om ondersteuning te krijgen van iemand die écht weet hoe jij je voelt."

Jongeren verder uit beeld geraakt door corona

De cijfers liegen er niet om. Ongeveer 840.000 jongvolwassenen in Nederland zijn psychisch kwetsbaar door een trauma, angsten, verslaving, depressie, dwang- of eetstoornis. En corona heeft deze groep geen goed gedaan en mentale klachten zelf verergerd.

"Het was al crisis in de GGZ, al jaren. Maar door corona zijn jongeren verder uit beeld geraakt", zegt Noaz.

Mentale gezondheid in regeerakkoord

De oproep om nu echt werk te gaan maken van een Nationaal Preventieakkoord Mentale Gezondheid zal in Den Haag ongetwijfeld met enthousiasme worden onthaald, denkt Noaz. Eerder dit jaar werd namelijk een soortgelijk voorstel van de ChristenUnie en D66 al door een meerderheid van de Tweede Kamer aangenomen.

Met de petitie wil Geestkracht politiek Den Haag nogmaals vragen om de aandacht voor mentale gezondheid mee te nemen in het regeerakkoord.