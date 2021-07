Hulp vragen voor je mentale problemen is niet bepaald makkelijk. Jessy en Vildan weten daar alles van. Naast ervaringsdeskundige zijn zij vrijwilliger bij UpTalk, waar ze een luisterend oor bieden aan wie dat nodig heeft.

Steeds meer jongeren kampen met mentale problemen. Soms gaat het om zware, maar vaak ook om lichte problematiek. Voor die lichtere gevallen is er in Amsterdam het project UpTalk. Wie er doorheen zit en de stap naar de huisarts en psycholoog te groot vindt, kan laagdrempelig contact zoeken, en anoniem.

Geen houvast

Het valt vrijwilliger Vildan op dat veel mensen onrustig zijn vanwege corona, ze zijn angstig, onzeker. "Zelf belandde ik in mijn tweede depressie, heel erg vond ik dat."

Haar eerste depressie maakte ze 5 jaar geleden mee. "Corona triggerde oude patronen. Ik was bang, miste houvast."

Geen goedbedoelde adviezen

Inmiddels gaat het beter met Vildan en helpt ze anderen in een soortgelijke situatie. Ze weet uit ervaring hoe fijn het is om op een laagdrempelige manier je verhaal kwijt te kunnen aan een onbekende. Zelf heeft ze een depressie gehad. "Het gaat erom dat er iemand naar je luistert en niet direct met adviezen komt, dat iemand er voor je is."

Dat adviseert ze aan iedereen die iemand in zijn omgeving heeft met depressieve gevoelens. "Vraag vooral waar iemand behoefte aan heeft. Ongevraagd advies werkt vaak niet, hoe goed bedoeld ook. Mensen onderschatten vaak hoe iemand met mentale problemen zich voelt. 'Ga wandelen' klinkt dan eenvoudig, maar dat werkt echt niet op zo'n moment."

Persoonlijk contact

Ook Jessy is vrijwilliger bij UpTalk. "Toen ikzelf op jonge leeftijd in het ggz-oerwoud terechtkwam, miste ik persoonlijk contact. Iemand die naast je staat, die even luistert. Het is mooi om dat te mogen bieden aan anderen die dat nu nodig hebben."

Gesprek vaak voldoende

"Ik zeg weinig, bied vooral een luisterend oor", zegt Jessy. "Ik vraag hoe het met iemand gaat en luister rustig naar het verhaal. Soms denkt iemand al tijden: 'ik heb hulp nodig en ik kom er even niet uit, ik kan mijn verhaal nergens kwijt'."

Door een aantal keer met een vrijwilliger bij UpTalk te spreken, kan je al ver komen, denkt Jessy. "Je hoeft dan niet al die stappen te doorlopen om net die hulp te krijgen waar je behoefte aan hebt. Je krijgt bij ons ook niet direct een label, traject of diagnose."

Influencers

Het is niet alleen corona, dat ervoor zorgt dat jongeren mentaal niet goed in hun vel zitten, denkt Vildan. "Het is iets groters, we leven in een tijdperk waarin alles maakbaar is, waarin je móét genieten. Dat legt enorme druk op onze generatie."

Veel jongeren worden onzeker als ze op social media kijken, ziet Vildan, ondanks dat ze weten dat het niet het echte leven is. "Ze vergelijken zichzelf met influencers."

Prestatiedruk

Jessy herkent dat. "Jongeren hebben een enorme prestatiedrang, voelen veel druk en voelen zich daarin ontzettend alleen. Iedereen wil het perfecte plaatje, maar dat is helemaal niet haalbaar."

Jongeren kunnen volgens Jessy moeilijk omgaan met die druk. "Ze redden het niet, daar komt veel schaamte en ongemak bij kijken."