Met de meer dan 100 nationaliteiten die Nederland telt, is het niet gek als kinderen tegenwoordig een meertalige opvoeding krijgen. Toch wordt nog regelmatig gevreesd voor een taalachterstand. Onnodig, zeggen deskundigen.

Is dat eigenlijk mogelijk, een taalachterstand door een twee- of zelfs drietalige opvoeding? "Het hangt er vanaf wat je bedoelt met taalachterstand", zegt onderzoeker Sharon Unsworth van de Radboud Universiteit.

Taalachterstand door meertalige opvoeding

Als kinderen moeite hebben met het opnemen en leren van taal, wordt dat een taalontwikkelingsstoornis genoemd, legt Unsworth uit. "Als je dat hebt, heb je het in beide talen."

Volgens de onderzoeker kan het aanleren van een extra taal daar geen invloed op hebben. "Meertaligheid kan niet de oorzaak zijn van een taalontwikkelingsstoornis."

Bekijk ook Twee keer meer kinderen met een spraakprobleem dan ADHD? Waarom die vergelijking eigenlijk niet te maken is

Leren hoe de wereld in elkaar zit

Volgens universitair hoofddocent taalkunde Jacomine Nortier van de Universiteit Utrecht kunnen kinderen juist baat hebben bij een meertalige opvoeding.

"Als een kind opgroeit, dan leert het taal. Dat zijn niet alleen woorden en grammatica, maar zo'n kind leert met taal ook hoe de wereld in elkaar zit. Als een kind meertalig wordt opgevoed, lijkt het er nu op dat die kinderen in staat zijn om al jonger abstract te leren denken."

Beter abstract denken

Nortier neemt als voorbeeld een alledaags voorwerp. "Je kijkt naar een ding dat wij tafel noemen. Voor iemand die eentalig is, is dat ding en een tafel hetzelfde."

Maar dat is anders voor iemand die in het bezit is van de woordenschat van twee talen. "Iemand die tweetalig is, weet dat het een ding is met twee labels eraan. Dat is een soort abstract denken, waar een kind op school al een kleine voorsprong mee heeft."

Niet forceren

Het is volgens Nortier wel belangrijk dat ouders het opvoeden met een tweede of derde taal niet forceren. "Als ouders moet je de taal spreken tegen je kind die je het beste beheerst. Je moet over alles kunnen praten met kinderen. We weten zelf van onze vakanties in het buitenland hoe moeilijk het is om te praten met kinderen in een taal die je niet goed spreekt."

"Laat ouders vooral de talen spreken die ze het beste spreken", vervolgt de taalkundige. "En als dat een taal is, is dat goed. Maar als dat twee talen zijn, dan is daar helemaal niets slechts aan. Dan is het heel prima als ze dat leren."