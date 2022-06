Het aantal coronagevallen is de afgelopen maanden flink gedaald. Maar achter de schermen zijn onderzoekers al even bezig met het ontwikkelen van een nieuw vaccin. Deze moet voorkomen dat we in het najaar opnieuw te maken krijgen met een zware coronagolf.

Het vaccin van Moderna ligt al klaar en ook Pfizer werkt hard aan een opvolger. Volgens hoogleraar immunologie Marjolein van Egmond moeten de nieuwe vaccins betere bescherming bieden tegen de omikron-variant.

'Oude vaccins beschermen minder goed'

Van Egmond vertelt dat het niet zo is dat de 'oude' vaccins niet meer goed werken. "Ze doen het op zich nog prima om te voorkomen dat mensen echt heel ernstig ziek worden of in het ziekenhuis terecht komen", zegt ze. "Maar die vaccins zijn niet heel effectief om besmetting en milde ziekte te voorkomen."

Van Egmond denk niet dat het waarschijnlijk is dat iedereen in het najaar opnieuw moet worden gevaccineerd. "Het is een beetje koffiedik kijken, want we weten niet hoe het in het najaar gaat worden. Maar het is waarschijnlijk toch wel verstandig om kwetsbare mensen en oudere mensen een extra prik te geven. Zij hebben sowieso al een iets minder goede afweerreactie."

Niet alleen bescherming tegen de omikron-variant

Maar de strategie in het najaar is natuurlijk afhankelijk van hoe het coronavirus zich ontwikkelt. En dat is volgens Van Egmond nog onzeker. "In het beste scenario heeft niemand een extra vaccin nodig, in het slechtste scenario moet iedereen gevaccineerd worden. Maar in het meest realistische scenario is het vooral voor oudere en kwetsbare mensen nodig om zo'n booster te krijgen."

"Maar het is wel goed om te melden dat dit nieuwe vaccin niet alleen is gericht op omikron", vertelt ze "Ook de component die beschermt tegen de oorspronkelijke variant zit er nog in. Zo heb je een zo groot mogelijke kans om te beschermen tegen zoveel mogelijk varianten."

Nieuwe golf

Van Egmond verwacht voor dit najaar niet opnieuw een scenario waarin ziekenhuizen vol liggen met coronapatiënten. "Niemand kan echt precies voorspellen wat er gaat gebeuren", vertelt ze. "Maar het is niet zo dat er helemaal niks wordt voorbereid."

"Dat er een opleving gaat komen is waarschijnlijk, maar de afgelopen periode hebben we op sommige dagen honderduizenden besmettingen gezien en dat heeft niet geleid tot hoge ziekenhuisopnames." De vraag is volgens Van Egmond dus hoe erg de golf in het najaar gaat worden.

Personeelstekorten door corona

Naast Moderna werkt ook Pfizer aan een nieuw vaccin. Maar als die niet af is voor het einde van de zomer, hoeven we ons volgens Van Egmond geen zorgen te maken. "We weten dat de oorspronkelijke vaccins heel goed werken, dus je kan altijd nog een herhaalprik geven met oorspronkelijk vaccin."

De ziekenhuisopnames zijn overigens niet het enige waar we ons zorgen om moeten maken, vertelt Van Egmond. "Een ander probleem is als heel veel mensen tegelijkertijd ziek worden. Dan kunnen ze niet werken en dan krijg je daardoor weer personeelstekorten. Dat is een redelijke zorg die mensen hebben."

Marjolein van Egmond vertelt in EenVandaag over het nieuwe omikron-vaccin dat is ontwikkeld door Moderna.