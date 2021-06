Na nieuwe onthullingen over de moord op de Iraanse activist Mola Nissi, wil de familie dat Minister Ollongren eindelijk openheid van zaken geeft. Na 4 jaar van onzekerheid moet er duidelijkheid komen, zegt hun advocaat. "Ze willen serieus genomen worden."

Het is 8 november 2017. Op straat ligt het levenloze lichaam van de Iraanse dissident Ahmad Mola Nissi. De moord in Den Haag is wereldnieuws. Een groot rechercheteam doet onderzoek naar de liquidatie, maar tot een aanhouding komt het niet. De familie van Nissi spreekt direct na de moord in Den Haag uit, dat het Iraanse regime wel eens de opdrachtgever zou kunnen zijn.

Niks gedaan met ernstige signalen

Uit onderzoek van onderzoeksprogramma Argos blijkt vandaag dat een tot nu toe onbekende getuige, al voor de liquidatie bij de IND en AIVD zou hebben aangegeven dat Iran Nissi uit de weg wilde ruimen. De familie reageert 'zeer geschokt' op deze nieuwe berichten, maar is zeker niet verbaasd, zegt hun advocaat Barbara van Straaten. "

Eigenlijk onderstreept dit wat de familie al heel lang vermoedt. Zij zeggen dat al jaren bekend was dat hun vader op een dodenlijst stond van het Iraanse regime. Er waren voldoende ernstige signalen dat dit zou gebeuren, maar daar is te weinig mee gedaan door de Nederlandse overheid."

'AIVD wist van doodsbedreigingen'

Sterker nog, volgens van Straaten heeft Mola Nissi zelf meerdere malen aangeven dat hij vreesde voor zijn leven. "Hij heeft jarenlang meldingen gedaan dat hij werd achtervolgd, dat de familie rare telefoontjes kreeg en dat er bedreigingen waren. De AIVD wist hiervan, want heeft de dienst heeft hem zelfs verzocht zijn politiek activisme te staken. Dat betekent dus dat ze wel degelijk van de doodsbedreigingen aan zijn adres op de hoogte waren."

Volgens de advocate heeft Nederland zijn plicht ernstig verzaakt om de activist te beschermen na hem in 2006 uit te nodigen als politiek vluchteling. "Daarmee zeg je eigenlijk, je bent hier veilig, wij gaan jouw veiligheid waarborgen. Dat is dus duidelijk niet gebeurd."

Lees ook Vermoeden familie bevestigd: Iran zit achter moord op Ahmad Mola Nissi

'Kil zakelijk briefje van de minister'

Wat de nabestaanden vooral steekt, is dat de AIVD en het Nederlandse kabinet zich blijft zwijgen over de exacte toedracht van de moord op hun vader. Daarom is de Nederlandse staat ook door hen aansprakelijk gesteld.

"De enige reactie van Minister Ollongren is dat zij heel koud dit van de hand wijst en verder nergens op in wenst te gaan", zegt Van Straaten. "In een heel kil en zakelijk briefje. De familie wil weten waarom hun vader vermoord is, maar stuit overal op dichte deuren."

Tweede Kamer vragen in actie te komen

Van Straaten wil nu de politieke druk opvoeren en op die manier Minister Ollongren tot meer openheid dwingen. Ze hoopt dat het parlement als soort van breekijzer kan fungeren,

"We gaan de Kamer vragen om in actie te komen in een brief. Met als boodschap: 'Help ons en eis opheldering van het kabinet hierover'. Hopelijk gaat dit helpen. Meestal komen er dan opeens wel antwoorden."

'Familie kan niet rouwen om dood vader'

Na 4 jaar wil de familie dat er eindelijk naar hen geluisterd wordt en er een einde komt aan hun onzekerheid. "Ze willen helemaal geen zak met geld, daar gaat het hen helemaal niet om. Voor hen is het ongelooflijk belangrijk om te weten hoe het kan dat hun vader op Nederlands grondgebied zo koelbloedig is geliquideerd."

"En vooral hoe het kan dat signalen dat dit aanstaande was zijn niet serieus zijn genomen", voegt ze er aan toe. "Pas daarna kunnen de nabestaanden toekomen aan rouw en hun verdriet. Daar is nu helemaal geen ruimte voor."