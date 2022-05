Hij werd zo goed als doodverklaard, maar inmiddels is 'ie herontdekt: de cd. Lp's zijn niet voor iedereen betaalbaar en alleen muziek luisteren via streamingdiensten is niet meer genoeg.

Het zijn vooral jongeren die cd's kopen, vertelt Esther Lutgendorff van platenzaak Velvet Music Amsterdam. En dat heeft alles met de prijs te maken: "Een cd kost 15 tot 20 euro, voor een lp betaal je al gauw 40 euro, dat is meer dan het dubbele."

Tweedehands aanbod

Ook is het aanbod van tweedehands cd's enorm groot, vertelt Lutgendorff. "Daardoor kun je nu al voor 2 of 3 euro goede titels krijgen en voor vrij weinig geld een leuke collectie aanleggen."

"Veel mensen hebben de afgelopen jaren hun collectie weggedaan. Daar zullen sommigen misschien wel spijt van krijgen", denkt ze.

Houvast

Steeds meer muziekliefhebbers lijken - net als voordat streamingdiensten populair werden - weer behoefte te hebben aan een tastbare cd-collectie. "Ze missen het om een verzameling in huis te hebben, voor als ze bezoek hebben en voor henzelf", zegt Lutgendorff.

"Als je alleen maar Spotify gebruikt, heb je geen overzicht van wat je een paar jaar geleden veel luisterde. Maar als je het in de kast hebt staan, loop je er langs, kijk je ernaar en denk je: 'hey, maar déze plaat ga ik weer eens luisteren."

Magisch formaat

Cd-verzamelaar Kees Bos weet als geen ander hoe leuk een cd-verzameling is. "Sinds de uitvinding van de cd heb ik geen lp's meer gekocht. Niet omdat ik iets tegen de lp heb, maar ik vind de cd gewoon leuker. Het formaat vind ik magisch en ik vind het mooi dat bij veel cd's een boekje zit."

Een paar jaar geleden is hij gestopt met tellen, bij zijn 12.000ste cd. Wekelijks komen er nog nieuwe exemplaren bij. Zijn meest recente aankoop is De Diepte van S10. Het zijn er zoveel, dat ze niet meer in de kast passen. Daarom haalt Bos ze uit de doosjes en stopt hij ze in plastic hoesjes.

Op volle toeren

En Kees Bos is niet de enige liefhebber liefhebber, merken ze ook bij Replifact, de enige overgebleven onafhankelijke cd-fabriek in Nederland. "Onze fabriek draait op volle toeren en we krijgen nu ook opdrachten uit het buitenland", vertelt eigenaar Wander van Munster. "Ik maak er 4 miljoen per jaar, en dan ben ik maar een kleintje."

Van Munster is verheugd, maar niet verrast over de comeback van de cd. "Ik heb nooit begrepen waarom de cd werd weggezet als een 'lachertje'. Het is technisch gezien zo'n briljant product." Zelf heeft Van Munster, die uit de machinebouw komt, ook een collectie van tienduizenden cd's. Maar wel met een andere reden dan die van Bos. "Ik verzamel niet vanwege de muziek, maar vanwege de techniek."

Techniek boven muziek

Bij een cd is alles meetbaar, vertelt Van Munster enthousiast. "Ze hebben een digitale contactloze aftasting, lp's zijn technisch beperkt. Het is toch techniek van 70 jaar geleden. Bij het produceren van een lp is het alsof je iets in een blackbox gooit: je weet niet wat er uitkomt."

Van Munster merkt ook dat steeds meer artiesten ervoor kiezen om hun muziek op een cd uit te brengen. "De wachttijden voor een lp zijn momenteel erg lang, zeker een jaar tot 2 jaar. Er is te weinig capaciteit. Zeker semi-profs hebben daar de tijd niet voor. Met een cd ben je in 14 dagen geholpen."

Beste van twee werelden

Hij ziet wel waarom mensen zich aangetrokken voelen tot de lp: "Het is de beleving. Lp's hebben vaak een dubbele hoes en de artiest kan er met zijn kop mooi op."

Daarom levert Van Munster steeds vaker cd's in een kartonnen uitvoering. "De plastic versue van vroeger is niet meer zo populair. Ik maak steeds meer cd's in een kartonnen uitvoering, met dubbele hoes, een kleine lp-hoes eigenlijk, maar dan met een cd erin. Dan heb je het beste van twee werelden."

