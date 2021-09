Was er 10 jaar geleden nog een reorganisatie nodig, nu lijkt platenmaatschappij Universal topjaren te beleven. Het bedrijf gaat naar de beurs. En dat lukte niet door de fysieke verkoop van cd's: de muziekindustrie vond zichzelf opnieuw uit.

De platenmaatschappij die onder andere Lady Gaga, Kanye West en Stevie Wonder onder zijn hoede heeft, kon een grote groei doormaken door streamingsdiensten zoals Spotify en Deezer.

Grootste muziekcatalogus

"Er is een periode geweest van enorme groei. De eigenaren denken: het is nu tijd om te cashen", zegt popjournalist Atze de Vrieze. Toch is de piek volgens hem nog niet in zicht.

"Universal heeft de grootste muziekcatalogus van allemaal en verdient daar miljoenen mee", vertelt popjournalist Atze De Vrieze. Een groot deel van de streamingsinkomsten komt bij de platenmaatschappij terecht.

Platenverkoop

"Van ieder tientje van een abonnement op Spotify gaat er bijvoorbeeld 3 euro naar Spotify zelf en 7 euro naar de platenmaatschappij." Per stream gaat het om kleine bedragen, maar voor de grote platenmaatschappijen komt er veel binnen. Zij hebben grote artiesten met miljoenen streams. Al met al levert het veel op.

Na in een diep dal te hebben gezeten door het instorten van de verkoop van cd's en lp's, kan de muziekindustrie nu dus weer rustig ademhalen. Toch worden er nog wel vinylplaten verkocht, alleen nu met een andere reden dan vroeger. "Fysieke platen zijn nu meer een merchandise-item geworden, dan dat ze gekocht worden om puur muziek te luisteren. Dat kan wel op Spotify."

Entertainmentbedrijven

"De platenindustrie heeft zichzelf helemaal opnieuw moeten uitvinden", vertelt De Vrieze. Naast verkoop en streaming is het meer dan ooit belangrijk dat mensen met je muziek in aanraking komen: waar dan ook. "Het zijn entertainmentbedrijven geworden, die vooral bezig zijn met het brengen van die artiesten naar de juiste plekken. Dat is de grote uitdaging van deze tijd."

De focus ligt nu veel op het gebruik van muziek in reclames, games of in de populaire app TikTok. Gaat een nummer daar viral, dan kan het een heel tweede leven betekenen. De Vrieze verwijst naar het nummer Dreams van Fleetwood Mac: uitgebracht in 1977, maar razend populair op TikTok.

Popjournalist Atze de Vrieze over de muziekindustrie anno 2021 bij EenVandaag op NPO Radio 1

Lastiger voor kleine spelers

Momenteel is er dus een grote opleving in de wereld van de grote platenmaatschappijen. Alleen voor kleine maatschappijen is het lastiger, zegt De Vrieze: "Zij moeten het wel meer hebben van de verkoop van platen en het geven van concerten."

"Maar op de lange termijn ziet het er goed uit voor de hele platenindustrie en er is geen reden om te denken dat er de komende jaren minder wordt verdiend."