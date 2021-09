Fans van ABBA hadden het nooit verwacht, maar gisteren was het toch echt zover. De Zweedse band bracht voor het eerst sinds 1981 nieuwe muziek uit. Volgens componist Björn Ulvaeus moesten ze wel: want langer dan 40 jaar tussen twee platen, dat kan niet.

Tijdens een livestream werden de nieuwe nummers I Still Have Faith In You en Don't Shut Me Down gepresenteerd, die in november gevolgd worden door een heel nieuw album. Vanaf volgend jaar gaan ook speciale hologrammen van de bandleden optreden in Londen.

Een oud gezegde?

Waarom 2021 hét jaar voor de grote comeback moest zijn? "Er is een oud gezegde in de muziekindustrie: je moet nooit meer dan 40 jaar wachten tussen twee albums", vertelde Ulvaeus tijdens de stream.

Maar bestaat dat gezegde echt? Muziekjournalist Atze de Vrieze van 3voor12 denkt dat Ulveaus het zelf heeft verzonnen. "Ik vind het wel een mooie uitspraak, het zou mooi zijn als het waar is. Maar ik zou niet weten waar hij het op gebaseerd heeft."

De clip van 'I Still Have Faith In You'

Ironisch bedoeld

Ook muziekjournalist Jean-Paul Heck heeft geen idee waar Björn het over heeft: "Dat is onzin. Het is de typische ironie die hij wel vaker heeft in interviews. Maar ik vind het eigenlijk wel een goede grap."

Heck denkt dat hij zich misschien heeft laten inspireren door een andere bekende artiest. "Donald Fagen, bekend van Steely Dan, heeft ooit de uitspraak gedaan: 'Er moeten tussen elke plaat minimaal 10 jaar zitten.' Maar dat was ook ironisch bedoeld."

'Wie verwacht dit nog?'

Maar al zijn er meer bands geweest die na een lange radiostilte terugkwamen, wat ABBA doet is volgens Atze de Vrieze wel écht uniek. "ABBA is een van de grote namen waarvan mensen altijd hebben geroepen: moeten die niet weer eens wat doen? Maar daar had iedereen de hoop natuurlijk over verloren. Wie verwacht dat nog na 40 jaar?"

"Ze staan bekend als een van de grootste popacts aller tijden en hebben ook een soort rehabilitatie gekregen de afgelopen jaren. Jonge mensen die niet in het ABBA-tijdperk zijn opgegroeid, luisteren nu denk ik liever naar ABBA dan naar The Rolling Stones."

Historische impact

DJ Jeroen Kijk in de Vegte van NPO Radio 2 had voor Nederland de eer om bij het live evenement te mogen zijn. "Het was eigenlijk heel gezellig", vertelt hij. "Ineens waren Björn en Benny er, en na afloop was ik in de veronderstelling dat ze via een zijdeurtje afgevoerd zouden worden. Maar ze bleven hangen en ik heb nog even met ze staan kletsen. Het was alsof het de normaalste zaak van de wereld was."

Maar de clip van het nieuwe nummer I Still Have Faith In You maakte wel grote indruk op hem: "Toen besefte ik de historische impact van ABBA als geheel nog weer eens. Dit is zo'n wereldwijd fenomeen dat voor zoveel mensen heel veel betekend heeft."