Na eindeloze procedures, intimidatie en vooral veel tegenslag had anti-windmolenactivist Anthon Meijssen er niet meer op gehoopt. Toch behaalde hij een belangrijke overwinning bij de hoge bestuursrechter die nieuwe windparken op losse schroeven zet.

'Totaal verbaasd' en 'ook wel een beetje emotioneel' was Anthon Meijssen toen hij een belangrijke juridische overwinning haalde in zijn strijd tegen de oprukkende windmolenparken. Het is een gevecht waar hij al meer dan 7 jaar bijna dagelijks mee bezig is.

'Niets doen was geen optie'

"We zijn tot het gaatje gegaan, niemand had verwacht dat we dit zouden winnen. Dit voelt als een doorbraak na al die jaren. Niets doen was simpelweg geen optie, dit dossier rammelt echt aan alle kanten", vertelt Meijssen.

In zijn gemeente Eemsdelta in Groningen staan 80 windturbines, daar zouden de komende tijd nog eens 16 bijgebouwd worden. Meijssen vocht de bouw van deze windmolens aan via de Raad van State omdat de regels niet zouden kloppen. Met succes.

'Soort Euromast voor je deur'

De hoogste bestuursrechter haalde een streep door de nationale regels die er nu gelden voor de bouw van windmolens. Hij stelde dat ze niet voldoen aan het Europese recht. Daardoor moeten er nu nieuwe normen komen voor de bouw van een windmolen.

"De regels die we in Nederland hanteren, stammen nog uit de tijd dat windmolens 40 meter hoog waren. Inmiddels gaat het om gevaarten van meer dan 200 meter hoog. Dan heb je het over een soort Euromast voor je deur. Dan heb je het echt over een totaal andere situatie", legt Meijssen uit.

'Financiële belangen zijn te groot'

De uitspraak van de Raad van State zet geen definitieve streep door de bouw van windmolens in Eemsdelta, maar levert wel vertraging op. Ook zet het de bouw van toekomstige windparken op losse schroeven.

Toch is Meijssen niet al te positief over de uitspraak. Hij stelt dat de financiële belangen te groot zijn bij de bouw van windmolens. "Punt is gewoon dat er een enorm verdienmodel achter al die windmolenparken zit. Landeigenaren krijgen bakken met subsidies om hun land vol te bouwen met die dingen. Dat heeft geen bal met het milieu te maken, maar gaat om pure knaken."

Discussie kantelt

Wel heeft hij het gevoel dat er iets aan het kantelen is in de discussie over windmolens. Naast deze uitspraak van de rechter zijn er bijvoorbeeld ook steeds meer medici die aandacht vragen voor de klachten die mensen ondervinden die in de buurt van die windmolenparken wonen.

"Die windmolens maken een laagfrequent geluid, dat echt dwars door alles heengaat. Ik ken een man die dichtbij het park woont die al jaren geen oog dicht doet 's nachts. Het is zo'n bromtoom die op je lichaam inwerkt. Die gezondheidseffecten zouden veel beter onderzocht moeten worden", vindt Meijssen.

'Ik ben niet een soort wappie'

Hij merkt wel dat er veel vooroordelen bestaan over actievoerders die zich hard maken tegen windmolens. Veel mensen denken dat ze 'een soort wappies' zijn, of tegen duurzaamheid. "Wij zijn geen FvD-wappies of anti-windmolens. Ik ben zeer voor het klimaat, maar dit is een gekte aan het worden. Het worden er maar en meer. En wij hebben als redelijke mensen het idee dat we totaal niet gehoord worden."

Wethouder van gemeente Eemsdelta Hans Ronde snapt de woede en frustratie van zijn inwoners goed. De Ronde stelt dat de gemeente met de rug tegen de muur staat. "Er is ooit een overeenkomst tussen het Rijk en de provincie gesloten. Dus als wij niet besluiten dat het windmolenpark wordt uitgebreid, dan doet het Rijk of de provincie dat wel. Dus ik snap ergens wel dat burgers zich niet serieus genomen genomen voelen in hun protest."

'Hier staan er echt zat'

Wat de Groningse bestuurder betreft blijft het ook bij de 80 windturbines die er nu in zijn gemeente staan en komen er niet nog eens 16 bij. "Hier staan er nu meer dan genoeg. Er zijn misschien gebieden waar er nog wel ruimte is, maar hier staan er echt zat."

Ook al is Meijssen niet onverdeeld positief over de uitkomst van de uitspraak, die bracht wél veel teweeg. Vorige week nog verbood de Raad van State de bouw van windmolens in Oss en Houten met dezelfde argumentatie dat nationale normen niet meer voldoen.

Niet loslaten

Ondanks de doorbraak is Meijssen nog lang niet van plan het bijltje erbij neer te leggen. Hij blijft strijden tegen meer windmolens in zijn achtertuin. "Heel veel mensen in dit gebied zitten al diep in de shit door alle ellende rondom de aardgasbevingen en krijgen er nu dit als cadeautje bij. We hebben al 80 windmolens staan hier, hoe ver willen ze nog gaan? Als iemand niet roept: nou moet het stoppen, gaan ze gewoon door. Dat is mijn motivatie om dit onderwerp niet los te laten."

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat laat weten dat ze de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State nog aan het bestuderen zijn. Wat precies de gevolgen voor de komst van nieuwe windmolens, kunnen ze nog niet zeggen.