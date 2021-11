Anthon Meijssen van de Stichting Oldambt Windmolenvrij is erg blij met de Franse uitspraak over compensatie voor het 'windmolensyndroom'. Een Belgisch echtpaar zei gezondheidsproblemen te hebben door windmolen bij hun huis en begon een rechtszaak.

Het echtpaar had onder meer last van hoofdpijn, slapeloosheid, oorsuizen en misselijkheid door windmolens vlak bij hun huis. Na 6 jaar procederen heeft de rechter ze nu gelijk gegeven. De uitbaters van het windmolenpark moeten een schadevergoeding van 128.000 euro betalen.

Erkenning voor klachten

"Ik vind de uitspraak in principe fantastisch", zegt Meijsen. "De Franse wetgeving is niet de Nederlandse wetgeving, maar nu erkent de Franse rechter de klachten dus. Ik kan me voorstellen dat dit behoorlijke gevolgen gaat hebben voor Nederlanders met soortgelijke overlast. Er wordt namelijk altijd alles aangegrepen om klachten van burgers niet serieus te nemen als het om windturbines gaat."

Meijssen zegt dat mensen met klachten door windmolens niet serieus worden genomen. "Dat het niet bewezen is, zeggen mensen dan. Of je wordt als wappie weggezet. Maar het allerbelangrijkste van de uitspraak is dus dat het naar mijn weten de eerste keer in Europa is dat de medische problemen door windturbines door een rechter zijn erkend." Eerder is dat al wel eens in Australië gebeurd, zegt Meijsen.

'Niet zomaar uitbreiden'

Meijssen wil deze zaak uit Frankrijk ook gebruiken in zijn strijd tegen windmolens bij woonhuizen. "Het is krachtig argument dat ik nu kan gebruiken. Ik weet nog niet hoe het zit met Franse jurisprudentie en de geldigheid daarvan in Nederland. Maar je ziet ook dat die mensen 6 jaar hebben geprocedeerd, dus het zal alsnog een tijd duren."

Meijssen is helemaal niet tegen groene energie uit windmolens. "Maar het gaat erom dat het te veel is, ze te groot zijn en ze te dicht op elkaar staan en het gaat maar door."

Nog 16 extra windmolens

Met de stichting probeert Meijssen nu te voorkomen dat er in het Oost-Groningse Oldambt nog eens 16 windmolens worden gebouwd. Bovenop de 80 die er al staan. "Veel mensen hebben hier soortgelijke klachten als het Franse echtpaar beschreef", zegt hij.

"Ik sprak laatst met een huisarts uit het Belgische Menen, waar sinds de komst van de windturbines de klachten enorm zijn toegenomen. Niet iedereen heeft er last van, het heeft met meerdere factoren te maken."