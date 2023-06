Jan Anthonie Bruijn (VVD) en Mei Li Vos (GroenLinks-PvdA) willen voorzitter worden van de Eerste Kamer. De grootste partij, BBB, schuift geen kandidaat naar voren.

Dinsdag 27 juni kiezen de Eerste Kamerleden een nieuwe voorzitter. Kandidaten konden zich tot 12 uur deze vrijdag melden. Mei Li Vos, sinds 2019 Eerste Kamerlid, wordt dus de uitdager van de huidige voorzitter, Jan Anthonie Bruijn. Maakt zij een kans?

Mei Li Vos

Vos was tot de installatie van de nieuwe Eerste Kamer fractievoorzitter van de PvdA. Die partij vormt nu samen met GroenLinks één fractie, die 14 zetels heeft. Paul Rosenmöller is daarvan de voorzitter. Vos was eerder lid van de Tweede Kamer.

"Ze heeft het in de strijd om het fractievoorzitterschap afgelegd tegen Rosenmöller en als je iets bijzonders wilt, is het voorzitterschap van de Kamer het hoogst haalbare", zegt politiek commentator Joost Vullings. "Ze is een ervaren politica: 8 jaar in de Tweede Kamer en 4 jaar in de senaat."

Bruijn wil opnieuw voorzitter worden

VVD'er Jan Anthonie Bruijn, die sinds 2019 voorzitter is van de Eerste Kamer, heeft zich opnieuw kandidaat gesteld. De VVD heeft in de Eerste Kamer 10 zetels en is daarmee de een na grootste partij. Bruijn raakte onlangs in opspraak nadat de NOS onthulde dat ambtenaren hem beschuldigden van wangedrag, zoals schreeuwen en woede-uitbarstingen

Bruijn liet in een verklaring weten 'ten zeerste' te betreuren wat er gebeurd is. "Ik ben ervan geschrokken en ik heb het met het managementteam van de Kamer besproken. Wij hebben goede afspraken gemaakt om dit verder te voorkomen en te monitoren", zo zei Bruijn in zijn verklaring.

Verbetertraject

Hij gaat externe begeleiding zoeken voor een "verbetertraject", zo schrijft hij in een mail aan medewerkers van de Eerste Kamer. In de profielschets voor de nieuwe voorzitter is een van de gevraagde competenties 'ervaring en/of affiniteit met vraagstukken op het gebied van sociale veiligheid'.

Vier jaar geleden stond dit nog niet in het profiel. De vraag is in hoeverre dit van invloed is op de kans voor Bruijn om opnieuw voorzitter te worden.

BBB steunt Bruijn

Die kans is wel toegenomen nu BBB, met 16 zetels de grootste partij in de Eerste Kamer, heeft besloten geen kandidaat naar voren te schuiven. De Kamerleden van BBB steunen de kandidatuur van Bruijn.

"Je zou denken dat hij kansloos zou zijn voor een herverkiezing na de onthullingen van de NOS", zegt Joost Vullings, "Tot een paar weken terug was zijn herverkiezing waarschijnlijk probleemloos verlopen, maar nu zal het toch nog spannend worden. Maar, nu BBB steun voor hem heeft uitgesproken lijkt hij toch wel weer kansrijk."

Sollicitatiebrieven

Bruijn verwijst in zijn sollicitatiebrief kort naar de negatieve publiciteit over hem: 'De recent door mij persoonlijk ervaren kwetsbaarheid in de functie heeft mij er niet van weerhouden u deze brief te schrijven. Integendeel.' Hij schrijft dat zijn motivatie vooral ingegeven wordt 'door het belang van ons werk. Wij zijn er om goede wetten af te leveren, ruim tweehonderdvijftig per jaar'.

Vos benadrukt in haar brief dat het werk in de senaat bijdraagt aan het 'beschermen en onderhouden van de democratische rechtsstaat'. Zorgen dat het debat goed en grondig wordt gevoerd is een essentieel onderdeel van de democratie, schrijft Vos. 'Daaraan bijdragen als voorzitter vind ik een geweldige taak.'

Wie maakt de meeste kans?

Joost Vullings over de kansen van beide kandidaten: "Vos is een uitgesproken linkse politica. Dat betekent dat er grote kans is dat rechtse partijen hun stem aan Bruijn geven en dan komt zijn herverkiezing wel dichtbij. Maar omdat er anoniem wordt gestemd, hoeven toezeggingen niet te worden nagekomen."

Dinsdag lichten Mei Li Vos en Jan Anthonie Bruijn hun kandidatuur toe tijdens de wekelijkse vergadering van de Eerste Kamer, waarna er gestemd wordt door de 75 Eerste Kamerleden.