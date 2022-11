Bodemexperts, woningcorporaties en huizenbezitters slaan alarm: door de hete zomer van 2022 nemen de meldingen van funderingsschade aan Nederlandse huizen opnieuw toe. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF).

In dit jaar zijn er al bijna 2.000 meldingen van huizen met funderingsschade en huizen die verzakken. Dat is 70 procent meer dan in 2018. Inmiddels komen de meldingen niet alleen maar uit het drassige westen van het land, maar ook uit Nederlandse regio's waar je helemaal geen problemen zou verwachten.

Scheuren en verzakkingen

Ellen Lamers heeft een koophuis in Doornenburg, gemeente Lingewaard in Gelderland, op zware kleigrond. "De schade is bij mijn huis zowel van buiten als van binnen duidelijk zichtbaar, vooral in één hoek van het huis."

"Ramen zakken scheef en scheuren zijn dusdanig dat het in huis tocht. Inmiddels zie je ook dat de draagmuur echt scheefzakt", vertelt ze.

Hoofd in het zand gestoken

"Ik dacht dat het wel mee zou vallen. De eerste jaren vond ik het erg spannend, maar ik heb mijn hoofd in het zand gestoken. Totdat ik in 2018 ook mijn buren erover hoorde", legt Ellen uit.

"Toen ben ik voor het eerst bij een buurtbijeenkomst hierover geweest. We waren verbaasd dat dit in dit gebied kon gebeuren. Nu knijp ik 'm wel."

Bekijk ook Verzekeraars verwachten recordaantal schademeldingen door storm Eunice

Huizen 'op staal'

Het huis van Ellen is staat 'op staal'. Dat betekent dat het niet gefundeerd is met houten palen, wat gebruikelijk is in delen van het land waar verzakkingen tot voor kort weinig leken voor te komen.

Voor KCAF-directeur Dick de Jong is het overduidelijk dat de problemen zijn verergerd door de hete zomers van 2018, 2020 en 2022. "De droogte zorgt voor een lage waterstand, waardoor nu ook grond naast rivieren inklinken."

Zand- en kleigronden

De Jong vervolgt: "Voorheen kwamen de meldingen van schade meestal van huizen gebouwd op palen, vaak in West-Nederland. Steeds na zo'n hete zomer zien we het aantal meldingen toenemen uit andere delen van het land."

"Inmiddels gaat het in de meerderheid van de melding, 51 procent, om huizen zonder funderingspalen", zegt hij. "Denk aan huizen op zand- en kleigronden in Gelderland, Overijssel en Brabant."

Repareren mogelijk geen optie

Ellen heeft zich aangesloten bij een buurtplatform die zich met deze problematiek bezighoudt. Hoe zij het gaat oplossen is nog onzeker: "De schade aan mijn huis is nu dusdanig geworden dat er iets moet worden ondernomen."

Het is nu nog de vraag welke reparatie gedaan kan worden. "Er wordt gesproken over op palen zetten, stutten of het huis misschien een beetje opkrikken. In ieder geval weet ik dat ik een forse investering moet doen. Mijn budget is beperkt, maar aan verhuizen denk ik niet. Ik werk hier en het is hier prachtig."

Ook verzekeraars en banken bezorgd

Naar aanleiding van de toenemende meldingen is er een brandbrief aan minister De Jonge gestuurd. De brief is ondertekend door Vereniging Eigen Huis, Nederlandse Vereniging van Banken, Verbond van Verzekeraars, Aedes (koepel woningcorporaties) en Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek.

Op 7 november bespreekt de Tweede Kamer de toename van het aantal meldingen van verzakkingen en schade aan funderingen.