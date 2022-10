Alle huizen moeten in 2033 gemiddeld voldoen aan energielabel B. Dat is een nieuw gezamenlijk standpunt van de EU-lidstaten. Lang niet alle huizen voldoen hier al aan, dus huizenbezitters moeten aan de bak. En dan nog is het nog de vraag of we het halen.

Energielabel A is zeer zuinig en energielabel G is zeer onzuinig. Een huis met label A moet goed geïsoleerd zijn, dubbel glas en een energiezuinige verwarming hebben, bijvoorbeeld door middel van een warmtepomp of zonnepanelen. Ook voor energielabel B moeten huizen behoorlijk duurzaam zijn.

'Alle huizen gaat niet lukken'

De grote vraag is: gaan we dat halen in 2033? Qua nieuwbouw zitten we op schema, zegt Andy van den Dobbelsteen, hoogleraar Duurzaam bouwen aan de TU Delft. Al is de nieuwbouw in ons land nog steeds niet helemaal energieneutraal, benadrukt hij.

Bij bestaande woningen wordt het volgens hem 'veel lastiger'. De hoogleraar denkt dat het mogelijk moet zijn om landelijk gemiddeld energielabel B te halen, maar álle huizen naar B, dat gaat niet lukken. "Er zijn natuurlijk ook oude of monumentale panden, de vraag is of je daar wel aan moet beginnen."

Vereniging van Eigenaren

Je kunt zelf je woning gaan verduurzamen, maar als huiseigenaar krijgt je dan vaak te maken met een Vereniging van Eigenaren (VvE). Hierdoor kun je tegen bepaalde obstakels aanlopen. Veel eigenaren willen misschien wel, maar binnen een VvE kunnen natuurlijk meningsverschillen ontstaan.

Zo vinden bijvoorbeeld 60-plussers het misschien helemaal niet meer rendabel om te investeren in hun huis, terwijl iemand van in de 30 dat wel heel graag wil. "Dat begrijp ik, maar je doet dit niet alleen voor jezelf, maar ook voor alle generaties na je", reageert Van den Dobbelsteen.

'Militaire operatie nodig'

Het nieuwe plan van de 27 EU-lidstaten moet nog wel in wetgeving worden gegoten. Eerst werd er gesproken om al voor 2030 naar gemiddeld energielabel B te gaan. Die deadline is nu opgeschoven naar 2033, maar volgens de hoogleraar gaan we niet hard genoeg: "Het moet sneller."

"We moeten in 2050 naar helemaal energieneutraal. Het is bijna een militaire operatie en daar zie ik nog niet veel van terug", legt hij uit. Nederland is overigens niet de enige met dit probleem, ziet Van den Dobbelsteen. "Ook andere landen om ons heen."