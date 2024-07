Meer dan 700.000 woningen in Nederland blijken een te hoge hittescore te hebben. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag en Investico.

De hittescore mag voor nieuwbouwwoningen niet hoger dan 1.2 zijn, maar deze eis geldt niet voor bestaande bouw. Van ruim 1,3 miljoen woningen is bekend of deze te heet kunnen worden. Bekijk of dit ook voor jouw woning geldt, door op de kaart van jouw provincie in te zoomen naar je adres.

