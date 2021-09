Een kamer kunnen huren mét begeleiding, het betekent veel voor kwetsbare jongeren als Nicole. Ze huurt sinds een half jaar een kamer bij Piet en Sabine via Kamers met Aandacht, een kleinschalig project dat jongeren helpt op weg naar zelfstandig wonen.

Omdat het thuis niet lekker ging, wilde Nicole al snel uit huis. Ze zegt veel van haar moeder en stiefvader te houden, maar ze was heel ongelukkig; al van jongs af aan kampt ze met mentale problemen. Met negatieve gedachten en angsten kwam ze terecht in de kinderpsychiatrie en in hulpverleningstrajecten, waarbij ze via via kennismaakte met het kleinschalige project Kamers Met Aandacht.

Tussen wal en schip

"Ik vind het heel prettig om bij Piet en Sabine te wonen", vertelt ze. "Het is er prettig en huiselijk. Ik weet dat ik niet alleen ben, maar ik heb privacy als ik dat wil. Het is belangrijk dat ik niet per se hoef te vertellen wat er aan de hand is, maar gewoon tv met ze kan kijken. Het idee dat ik bij ze kan aankloppen, dat helpt me."

Het project Kamers Met Aandacht brengt verhuurders en kwetsbare jongeren bij elkaar. Het is een initiatief van Bianca van der Neut. Zij werkte lange tijd in de jeugdzorg en merkte op dat de jongeren tussen 18 en 23 jaar vaak tussen wal en schip vallen. "Als deze groep met 18 jaar uit de jeugdzorg moet uitstromen, redden ze het vaak niet om op eigen benen te staan", legt ze uit. "Ze krijgen vaak schulden, raken hun kamer kwijt en moeten dan toch weer bij een organisatie aankloppen voor begeleiding."

Opbouwen van een stabiel netwerk

Mensen die een kamer vrij hebben, kunnen deze aan kwetsbare jongeren te huur aanbieden voor een periode van 1 tot 3 jaar. De hoop is dat deze doelgroep zo een stabiel netwerk opbouwt waar ze hun hele leven gebruik van kunnen maken.

"Iedereen kan een kamer verhuren, jong en oud. Er wordt wel een Verklaring Omtrent Gedrag gevraagd en je moet de juiste motivatie en intentie hebben", vertelt Van der Neut. "Als het puur om de financiën gaat, dan ben je niet geschikt voor het project. Je moet het wel leuk vinden om iets voor de doelgroep te betekenen."

Veilige plek voor mensen met een valse start

Piet en Sabine van der Heijden verhuren inmiddels sinds een half jaar aan Nicole. Ze hebben een koophuis en meer ruimte dan ze nodig hebben. "Vanwege de woningnood ontstond de gedachte om een deel te verhuren. Ook financieel was het voor ons handig om wat extra's te hebben."

Toen het koppel hoorde van Kamers Met Aandacht hebben ze contact gezocht. "We hebben ons hele leven lang al een beetje een focus op mensen die in de verdrukking zitten. We vinden het gaaf om mensen met een valse start een veilige plek te geven waar ze kunnen groeien en zelfstandig kunnen worden. We hopen dat Nicole sterker weggaat dan dat ze bij ons binnenkwam."

Bron: EenVandaag Nicole woont bij Piet en Sabine

Onmiddellijke klik

Nicole kwam met haar begeleider bij Piet en Sabine langs om kennis te maken en de ruimte te zien. "Met Nicole klikte het onmiddellijk. Het was gezellig en ze besloot ook vrij snel dat ze bij ons wilde komen wonen." Ze heeft nu een huurcontract voor 2 jaar.

Voor Nicole zelf was het ook even spannend, want ze was bang door hen afgewezen te worden, met name vanwege haar 'alternatieve kleding- en haarstijl'. "Gelukkig gaven zij er helemaal niets om hoe ik er uitzie. Ze keken daar doorheen, dat vond ik heel bijzonder."

Verhuurder houdt oogje in het zeil

Van de jongeren wordt verwacht dat ze zelf koken, hun eigen was doen en zich aan de huisregels houden. "De ene verhuurder zal meer met de jongere doen, bijvoorbeeld samen eten of televisie kijken, de ander is puur een luisterend oor wanneer nodig. Daar is de verhuurder vrij in", vertelt Van der Neut. "Maar de verhuurder zal altijd een oogje in het zeil houden en bij de begeleider aan de bel trekken als zij zaken signaleren die misgaan."

Sabine en Piet zijn blij dat er ook een begeleider vanuit Kamers Met Aandacht bij betrokken is. "Het is niet een kamer met hulpverlening. Wij leven ons gewone leven, soms eten we samen, drinken koffie en kletsen met elkaar. Nicole kan daarbij altijd op ons terugvallen. Het had net zo goed ons buurmeisje kunnen zijn, maar ze woont bij ons in huis."

Veiligheid, stabiliteit en ruimte

Voor Nicole betekent dit alles veel. "Eigenlijk hoeven Piet en Sabine niets te doen, ze hoeven er alleen maar te zijn. Dat geeft mij veiligheid, stabiliteit en ruimte om mezelf te kunnen ontwikkelen, zonder dat ik bang hoef te zijn er alleen voor te staan."

Nicole heeft haar hele leven al met zorgverleners te maken gehad. Dat Sabine en Piet geen zorgverlener zijn, geeft haar een zetje in de goede richting. "Ik heb me heel vaak gevoeld alsof er iets mis met me is en dat ik moet veranderen. Het samenwonen met mensen die geen hulpverleners zijn maar wel helpen, maakt de lading een stuk lichter."

Vertrouwen

Als er problemen zouden ontstaan, dan kunnen Sabine en Piet een beroep doen op de begeleider, die lost het dan op. "Er is een contract waarin staat dat ik niet wil dat er drugs in huis gebruikt worden, en dat er geen overlast bezorgd mag worden."

"We gaan gewoon op vakantie", vervolgt hij. "Nicole verzorgt dan de planten. We hebben geen sloten op de deuren, we vertrouwen haar en hebben afgesproken niet in elkaars ruimte te komen. Tot nu toe gaat het gewoon prima. Nicole is een rustige huurder, die geen overlast bezorgt."

Win-winsituatie

Sabine en Piet ervaren de komst van Nicole als een verrijking van hun leven. "Het is gezellig, je maakt kennis met iemand die je normaal niet zou ontmoeten en die een eigen verhaal heeft", legt Piet uit.

Ook Nicole heeft veel baat bij haar nieuwe woonsituatie en het afgelopen half jaar veel geleerd. "Ik heb veel moeite om alleen te zijn. Ik heb mensen nodig om mijn batterij op te laden en blij te zijn. Langzamerhand denk ik: misschien kan ik straks wel comfortabel alleen wonen. Als Piet en Sabine een week weg zijn, dan gaat dat ook goed, dan stort ik niet in. Hopelijk ga ik na 2 jaar hier zelfstandig, blij en zelfverzekerd de deur uit."