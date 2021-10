Gemiddeld twee leerlingen per klas leven in armoede. In Rotterdam zijn het er zelfs meer. Zes basisscholen in die stad krijgen nu een 'medewerker kansengelijkheid'. Jeanne van Berkel vertelt wat ze doet. "Het is altijd een combinatie van signalen."

Van Berkel werkt bij de scholenkoepel RVKO en is medewerker kansengelijkheid. "Je let op kinderen die geen eten mee hebben, of niet elke dag een boterham in hun trommeltje hebben of bijvoorbeeld met beschimmeld brood in de pauze zitten. En ik kijk ook of ze seizoensadequate kleding dragen."

Het signaleren

Beschimmeld brood, Van Berkel maakt het echt mee. "De ouder geeft dus wel brood mee, denkt dat het niet gezien wordt maar als je dan goed kijkt, zie je gewoon schimmel", vertelt ze.

Ze kent ook kinderen die bijvoorbeeld na de vakantie nooit een verhaal te vertellen hebben in de kring. Van Berkel benadrukt dat er nog niet veel aan de hand is bij één van deze signalen, maar dat het om een combinatie gaat. "Dan is het goed om na te denken: zou hier sprake zijn van financiële krapte of moeilijkheden om rond te komen?"

Rotterdam voert lijstje aan

In samenwerking met de gemeente Rotterdam wordt er een proef gestart op zes basisscholen om armoede op te sporen. In Nederland is 1 op de 12 kinderen arm, maar in Rotterdam 1 op de 5.

"Rotterdam voert al jarenlang het lijstje aan. Het gemiddelde opleidingsniveau is daar lager, er is veel schooluitval en er zijn veel mensen met een migratieachtergrond. Dat zijn allemaal risicofactoren voor kinderarmoede", zegt Mariëtte Lusse, pedagoog en lector bij de Hogeschool Rotterdam, gespecialiseerd in armoede onder kinderen.

'Kan iedereen overkomen'

Armoede is nog steeds een taboe- onderwerp, zegt Van Berkel. Terwijl ze al jaren als medewerker kansengelijkheid is. "Als ik zelf in gesprek ben met ouders, dan zijn zij er trots op dat het lukt." Mensen in armoede kijken dus niet alleen naar wat ze niet hebben, maar naar wat ze wel kunnen doen voor hun kinderen, merkt Van Berkel.

"Het stigma rondom armoede moet eraf. Daar zijn ook nieuwe inzichten in ontstaan in de afgelopen jaren. Als je minder middelen hebt dan ben je even slim, even rijk en even belangrijk in deze samenleving. Armoede kan iedereen overkomen."

Bron: EenVandaag Jeanne van Berkel

Informeren

De medewerker kansengelijkheid gaat vooral op het schoolplein staan en probeert een relatie aan te gaan met de ouders. "Dus je gaat in gesprek, brengt ze op de hoogte van de hulpmiddelen die er zijn. Regelingen voor een fiets, een laptop, subsidie voor sport voor kinderen. Al dat soort dingen", vertelt Van Berkel.

Scholen hebben een belangrijke taak als het gaat om kinderarmoede, zegt Mariëtte Lusse van de Hogeschool Rotterdam. "De primaire taak is de ontwikkeling van het kind bevorderen. En armoede staat dat in de weg."

Structureel

"School is dus breder dan lesgeven. Zorgprofessionals moeten ondersteuning bieden en structureel aangesteld worden, zodat ze ook een vertrouwensband met de ouders én de kinderen kunnen opbouwen", zegt Lusse. Daarmee wordt de werkdruk van leerkrachten niet nog groter dan het al is.

De medewerker kansengelijkheid is er 1 dag per week, de rest van het schooljaar. "Ik zou ze graag fulltime op de scholen hebben, want ik vermoed dat ze dan ook genoeg werk hebben. Maar je moet ergens beginnen."

Vertrouwelijk

Wat een school in ieder geval niet moet doen? "Erover praten waar anderen bij zijn", zegt pedagoog Mariëtte Lusse. "Ook moet de regelgeving op de schop, want die is gewoon te lastig."

"En ik zou zeggen: deel flyers uit op school met toegankelijke informatie. Aan alle ouders."