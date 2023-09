Over de verdachte van de driedubbele moord in Rotterdam kwamen al eerder signalen binnen die leken te duiden op gevaar. Toch was zijn daad volgens hoogleraar Niels Mulder niet te voorkomen. "Al is alles optimaal georganiseerd, dit kan toch gebeuren."

Niels Mulder is hoogleraar Openbare Geestelijke Gezondheidszorg en specialist op het gebied van mensen met verward of 'onbegrepen gedrag'. Hij werkt ook aan het Erasmus MC, de plek waar een docent van de geneeskunde-opleiding gisteren werd vermoord.

Indicatie voor gevaar

"Het was een behoorlijke schrik", zegt Mulder. "Ik was vooral verbijsterd. Het onderwijscentrum heeft een gemoedelijke sfeer, studenten zijn er aan het leren, er wordt les gegeven. Het is vreselijk wat er is gebeurd, ik betuig medeleven aan de nabestaanden."

In verschillende media blijkt dat tegen de verdachte, Fouad L., meldingen zijn gedaan van overlast en vervuiling van zijn woning. Eerder werd hij ook veroordeeld voor dierenmishandeling en zou hij schreeuwen en verward gedrag vertonen. Zijn dat indicatoren voor gevaar en dus om op te schakelen? "Ik kan niets zeggen over deze persoon, ik ken hem niet", zegt Mulder. "Maar in het algemeen is het wel zo dat dit signalen kunnen zijn dat er iets aan de hand is."

Erop af

"Bij zulke signalen kan de woningbouwvereniging contact opnemen om te kijken wat er aan de hand is. Is er middelmisbruik of is er psychiatrie nodig?", zegt Mulder. "En het helpt om dat gezamenlijk te doen, dus dat de woningbouwvereniging, politie en ggz samen op huisbezoek gaan."

Instanties zoals de woningbouwvereniging denken namelijk vaak dat het delen van informatie niet mag of gevaarlijk is. "Dat wordt vaak gezegd en privacy is ook een groot goed," zegt Mulder, "maar er zijn alternatieven om informatie toch te delen, zoals dus gezamenlijk op huisbezoek gaan."

'Voorkomen is een illusie'

Er is de afgelopen jaren veel aandacht geweest voor het verkleinen van de risico's. Waarom lijkt dat niet te helpen? "Dit soort vreselijke incidenten zijn niet altijd te voorkomen. Dat is een illusie, ook al zouden we de zorg en samenleving optimaal georganiseerd hebben dan kan dit toch gebeuren", zegt de hoogleraar.

"Hoe vreselijk dat ook is voor de nabestaanden." Mulder benadrukt dat alle partijen intussen proberen verbeteringen aan te brengen. "Er wordt op dit moment gewerkt aan verbetering van de samenwerking. Het is per definitie niet makkelijk om in contact te komen met mensen die niks willen. Maar we proberen dat wel en zijn daar beter in geworden. De huisarts, woningbouwvereniging, ggz, politie, moeten signalen zo snel mogelijk oppakken. En gaan kijken."

Schakelteam

In 2018 kwam het Schakelteam Verwarde Personen met aanbevelingen, onder meer voor betere informatie-deling. Heeft dat effect gehad? "Het Schakelteam werd ingesteld vanwege de stijging van het aantal mensen met onbegrepen gedrag. We zijn nu 5 jaar verder. Er zijn nog steeds dingen die kunnen verbeteren", zegt Mulder.

"Meer bemoeizorg op basis van signalen uit de omgeving. Maar dat is ook ingewikkeld", geeft hij toe. "Alleen al vanuit de vraag wie dit vergoedt. Want vanuit de zorgverzekeringswet moeten mensen dan het eigen risico aanspreken. Die wet voorziet er namelijk niet in dat je vergoeding krijgt."