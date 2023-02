De Nederlandse landmacht wordt samengevoegd met die van Duitsland. Wat betekent dat? Zo kunnen we onze capaciteit op peil houden en vooral onze overlevingskansen in tijden van oorlog vergroten, benadrukt oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif.

Het was al de bedoeling dat de Nederlandse en Duitse landmacht nauwer zouden gaan samenwerken. Dat stond bijvoorbeeld ook in de Defensienota van het kabinet, die vorig jaar werd gepresenteerd. Maar nu blijkt dat onze landmacht vrijwel volledig opgaat in de organisatie van het Duitse leger.

Strijdmacht van 50.000 militairen

Het is een laatste stap van een steeds nauwer wordende samenwerking tussen beide legers. In de afgelopen 10 jaar integreerden al twee Nederlands landmachtbrigades met een Duitse divisie en daar komt nu de derde en laatste bij. Dat staat in vertrouwelijke stukken die in handen zijn van NRC.

Het gaat om de 13de Lichte Brigade uit Oirschot die onder Duits bevel komt. Daarmee zijn straks alle Nederlandse brigades onderdeel van een Duitse divisie en ontstaat er een strijdmacht van zo'n 50.000 militairen. "Het is best wel bijzonder, het is de afronding van een proces dat als sinds 1995 loopt", zegt oud-commandant Landstrijdkrachten Mart de Kruif.

Overlevingskans in tijden van oorlog

Er zijn een aantal redenen waarom we samengaan met de Duitsers, vertelt hij. "Je kunt je capaciteit overeind houden. Maar het is ook gewoon slimmigheid, want je bespaart op deze manier gewoon."

"En de belangrijkste reden is dat je je jongens en meiden moet voorbereiden op een oorlog. Dat moet je zo goed mogelijk doen", legt De Kruif uit. "Als je geen tanks meer hebt, geen capaciteiten, dan zoek je samenwerkingen om dat overeind te houden. Door samenwerking met de Duitsers hebben we de basiskennis overeind gehouden. Dat scheelt in overlevingskans in tijdens van oorlog."

Niet overal toestemming voor nodig

De Nederlandse divisies werken op dit moment al heel veel samen met hun Duitse collega's. "Je gaat samen op missie. Denk aan Kunduz, Mali, dat deden we al samen met de Duitsers", benadrukt de oud-commandant. "Je gaat ook steeds meer aankopen doen die hetzelfde zijn als die van de Duitsers, dus je wordt steeds meer met elkaar verweven."

"En het belangrijkste is: je gaat steeds meer op elkaar vertrouwen", benadrukt hij. Maar dat betekent volgens niet niet dat Nederland Duitsland straks overal toestemming voor moet vragen: "Maar je overlegt wel over de planning. En het werkt ook de andere kant op: als wij in de problemen komen, staan de Duitsers klaar om te helpen."

Begin van een Europees leger?

De Kruif vindt dat landen verplicht zijn om samen te werken, als er aan beide kanten tekorten zijn. "De brigade in Havelte had bijvoorbeeld geen tanks meer. En Duitsland had geen mensen meer, maar wel tanks. Ja, dan ga je samenwerken."

Maar deze samenwerking tussen Nederland en Duitsland is geen stap naar een Europees leger, denkt de oud-commandant. "Dit gaat van onderaf. Voor een Europees leger moet je eerst een buitenlands beleid hebben. Dat ga ik niet meer mee maken."

Samenwerkingen met andere landen

Ook CDA-Tweede Kamerlid Derk Boswijk ziet meer voordelen dan nadelen aan de samenwerking. Maar dan moet je het wel goed vastleggen, vindt hij: "Welke afwegingskaders je hebt wanneer je bijvoorbeeld Nederlandse of Duitse troepen naar een ander conflict stuurt. Dan ga je over mensen met een andere nationaliteit iets bepalen. Die afweging wanneer je dat mag doen moet heel helder zijn."

Hij sluit militaire samenwerkingen met andere landen niet uit. "Het is iets waar we al lange tijd naar toe werken. Dit maakt ons gezamenlijk sterker in de grote bedreigingen die op ons afkomen", benadrukt de CDA'er.