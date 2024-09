Als voetballer het gras even aanraken als je het veld opkomt, nooit onder een ladder doorlopen of bang zijn voor een zwarte kat. De één noemt het bijgeloof, de ander noemt het zweverig en magie. Maar voor Kristel is dit een levensstijl: zij is een heks.

"Ik denk dat het altijd wel ergens in mij heeft gezeten. Als kind woonde ik aan de rand van het bos. Ik speelde heel veel met bladeren, takken en de bezemsteel van mijn grootmoeder. Ik deed dan alsof ik een rondvliegende heks was", vertelt 'moderne heks' Kristel Maia.

'Voelde als thuiskomen'

8 jaar geleden besloot ze zich te verdiepen in de hekserij. Kristel had altijd al het idee dat er meer was tussen hemel en aarde, maar kon hiermee bij niemand in haar omgeving terecht. Totdat ze bij de Facebookgroep 'Heksenvuur' terecht kwam. In de groep vond ze duizenden andere mannen en vrouwen die zichzelf ook identificeren als heks.

"Het voelde als thuiskomen", vertelt ze over de Facebookgroep. "Alles viel op zijn plek. Ik begon te begrijpen wie ik ben, waarom ik altijd het buitenbeentje was, waarom ik niet bij de populaire meisjes hoorde."

Trotse heksen

In het dagelijks leven wordt 'heks' vaak als scheldwoord gebruikt, één van de definities op de website van woordenboek Van Dale leest zelfs 'lelijke oude vrouw'. Maar voor de moderne vrouw die zich bezighoudt met spiritualiteit, magie en alles daartussenin, is het juist een woord dat met trots gedragen wordt.

En door de toenemende aandacht van de media - van podcasts en boeken over hekserij tot TikToks over sterrenbeelden - en herdenkingen voor slachtoffers van heksenvervolgingen, wordt het voor heksen steeds makkelijker om zich het woord weer toe te eigenen.

Heksenprocessen

"Ik draag de naam met trots. Onze voorouders hebben, met de heksenprocessen, een hele grote lijdensweg af moeten leggen", vertelt Kristel. "Ze zijn op de brandstapel verbrand, ze zijn verdronken, ze zijn gemarteld, ze zijn uitgeschreeuwd. Er is veel leed aangebracht aan onschuldige vrouwen."

Dat leed werd ook gevoeld aan haar vaderskant van de familie die uit Duitsland komt, een land waar tussen 1500 en 1700 duizenden heksen tijdens processen werden veroordeeld en vermoord. "Ik kan het niet met 100 procent zekerheid zeggen maar blijkbaar zat die kant van de familie vol met heksen. Daar kwam ik een paar maanden geleden achter en ik ben de achtste lijn van heksen. In nagedachtenis aan hen draag ik de naam Heks met eer."

Mediteren en trancereizen

Diezelfde voorouders eert ze ook door te mediteren en trancereizen af te leggen. "Ik bewandel het pad van het Sjamanisme. Dan ben je dus bezig met je eigen bloedlijn, verbindingen leggen met voorouders en het nadenken over waarom sommige dingen op ons pad komen."

Om haar overleden familieleden en andere geesten te laten weten dat ze welkom zijn, nodigt Kristel hen regelmatig uit om plaats te nemen aan de eettafel. "Ik leg dan een extra bord op tafel en in mijn tuin heb ik ook een heilig plekje waar ik af en toe eten voor ze neerleg, koekjes en melk."

Bron: EenVandaag

'Alles heeft een ziel'

Voor haar gaat het heks zijn vooral over het volgen van je gevoelens en weten dat alles op aarde een ziel heeft. "Elke boom, elke rivier, elke rots. Alles is bezield, alles heeft een herinnering. Het is het contact maken en voelen met de energie die rond je stroomt."

In het dagelijks leven knuffelt en praat ze daarom met bomen, trekt ze tarotkaarten die haar wegwijs maken, en poets ze haar voordeur met Florida water om haar omgeving te ontdoen van zware energieën.

'Heksen' kan niet altijd

Maar om een heks te zijn hoef je niet elke dag te heksen. Want ook Kristel heeft het af en toe te druk met haar gezinsleven om bezig te zijn met de rituelen die bij haar levensstijl als heks horen.

"We worden door het gewone leven ook enorm in beslag genomen, het lukt niet altijd om bij elke volle maan mijn rituelen te doen."

Kaneel ritueel

Toch zit het heks zijn zich vooral in de kleine dingen, legt ze uit. "Als ik bijvoorbeeld een groente stoofpot kook, dan teken ik met de lepel een pentagram ter dankbaarheid voor al de groenten die erin zitten. Als ik tijm uit de tuin ga knippen, dan dank ik de tijm dat ik gebruik mag maken en mag genieten van zijn krachten."

"En elke eerste van de maand, dat is een klein ritueel dat heel veel heksen toepassen, probeer ik een beetje kaneel in mijn hand te nemen, buiten aan de voordeur te staan en de kaneel naar binnen te blazen." Het eenvoudige en symbolische ritueel geeft warmte aan het gezin, het brengt voorspoed en bescherming.

Een heks is een healer

Met haar vorm van 'heksen' focust Kristel zich dus vooral op al het goede, zwarte magie komt bij haar niet aan te pas. Het is niet iets waarin ze gelooft, ook niet iets wat ze aanmoedigt. "We leven allemaal op onze eigen frequentie. En als je iets doet dat niet iedereen ten goede komt, dan denk ik dat je op een heel lage frequentie leeft."

"Dan moet je vooral aan jezelf gaan werken", vervolgt ze. "Want als je een ritueel doet om iemand slecht toe te wensen, komt het driemaal naar je toe. Een heks is juist een healer, maar zo worden we niet vaak afgebeeld in films of sprookjes."

Bron: Eigen foto

Voorzichtig naar buiten treden

"Daardoor zijn we soms ook toch nog heel voorzichtig met het tonen en het naar buiten brengen dat we heks zijn", gaat Kristel verder. Ook zij deelt niet direct met iedereen dat ze een heks is, er zijn nog steeds veel mensen die moeite hebben met het idee dat heksen echt kunnen zijn en goede bedoelingen kunnen hebben, ziet ze.

"Wat ik vooral afgeleerd heb, is om mensen van iets te willen overtuigen. Als ze er klaar voor zijn, dan gaan ze er zelf interesse in tonen en dan sta ik meteen klaar om hen op alle vragen te beantwoorden. Maar ik ga niet meer proberen mensen over te halen."

Samen Mabon vieren

In het begin van haar zoektocht naar wie ze was en wat het zijn van een heks echt betekent, was dit nog wel moeilijk voor Kristel. Haar man is namelijk nog niet helemaal overtuigd, maar dat weerhoudt Kristel er niet van haar rituelen te doen. "Hij vindt het 'Hokuspokus', maar hij laat me gewoon doen. Hij kijkt dan van een afstand toe. Als ik hem dan roep en vraag of hij erbij komt zitten, dan doet hij soms toch ook met het ritueel mee."

"Ik geloof dat mijn enthousiasme ervoor zorgt dat ik hem soms toch mee kan krijgen om bepaalde rituelen uit te voeren. Met jaarfeesten probeer ik dat vaak heel voorzichtig." Maandag viert Kirstel weer een jaarfeest Mabon. Op deze dag dankt zij, samen met andere heksen, de goden voor een goede oogst - werk, liefde, geluk - en een vruchtbaar jaar. "Ik kijk er nu al naar uit."