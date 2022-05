Bevrijdingsfestivals zitten in financieel zwaar weer en dat wordt dit jaar goed duidelijk. Festivals zijn kleiner van opzet, minder grote artiesten treden op en één festival is zelfs niet meer gratis toegankelijk. De vraag is hoe het verder moet.

In elke provincie vindt er wel een Bevrijdingsfestival plaats met flink wat artiesten, waarvan sommigen ook meerdere steden aandoen. De festivals waren altijd gratis, maar in Groningen is daar dit jaar verandering in gekomen. Daar moet meer dan 5 euro betaald worden (5,91 inclusief servicekosten, red.) om jezelf toegang te verschaffen.

Raad overvallen door nieuws

Fractievoorzitter Julian Bushoff van de PvdA in Groningen is kritisch. "Waar er eerder nog 100.000 mensen naar het festival kwamen, zijn er nu veel minder mensen." De kaartverkoop ging deze middag naar de 30.000.

"Het is ook heel vreemd om te moeten betalen voor een Bevrijdingsfestival. Er is een drempel die je opwerpt. Toen het nieuws hierover naar buiten kwam, heb ik wel vragen gesteld in de raad. Maar het was al te laat om er voor dit jaar iets aan te veranderen", vertelt Bushoff.

Kabinet kijkt naar financiering

Hij krijgt veel steun van andere fracties, waaronder die van de grootste partij, GroenLinks. Raadslid Jeffry van Hoorn laat in een reactie weten dat hij zich verbaast over het vragen van geld. "We kunnen als gemeenteraad wel oproepen om het niet meer op deze manier te doen."

En dat is precies waar het kabinet nu gevoelig voor lijkt. De landelijke politiek lijkt wakker geschud door het vragen van geld voor een kaartje in Groningen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat weten dat ze samen met Binnenlandse Zaken gaan praten met het organiserende 4 en 5 mei comité over de financiering.

Organisator staat achter betaling

Organisator van het Bevrijdingsfestival in Groningen is Ebel Jan van Dijk. Hij staat volledig achter het idee van betalen om op het festivalterrein te komen. "We zijn een financieel kwetsbaar festival en zijn voor een groot deel afhankelijk van de bieromzet."

"Die kwetsbaarheid en de coronacrisis die er overheen komt hebben consequenties: we hebben in Groningen nu gezegd: we gaan over op ticketing. Na 2 jaar zonder inkomsten vanwege de coronamaatregelen, merken we dat het organiseren van een festival duurder is geworden", vertelde hij eerder bij RTV Noord.

Principekwestie

Duurder of niet, de PvdA-fractievoorzitter ziet het anders: "Je ontneemt nu mensen de kans om gewoon erheen te gaan zonder drempel op te werpen. Veel jongeren die anders nooit naar een festival of concert zouden gaan, gaan wel naar een gratis Bevrijdingsfestival, of ze leren op die manier festivals kennen. Die mis je nu." Voor de PvdA'er is het een principekwestie geworden.

De Bevrijdingsfestivals begonnen in 1980. Het eerste festivalletje werd toen in Haarlem door Illco van der Linde georganiseerd. "Ik hoop met heel mijn hart dat het gratis kan blijven", laat hij weten in een reactie.

Bekijk ook video Wel of geen militaire parades tijdens Bevrijdingsdag? Dilemma voor comités vanwege vluchtelingen uit Oekraïne

Minder mensen, meer uitgeven

Bushoff verwacht ook dat het gewoon weer gratis kán. "Het is gewoon een financiële en politieke keuze." De festivals drijven voor grote delen op subsidies van gemeenten, provincies en ministeries, én op de horeca-omzet op het festivalterrein.

"Nu heb je door geld te vragen voor een kaartje vooraf misschien wel een groter budget, omdat je weet hoeveel kaarten je verkocht hebt. Maar of je uiteindelijk ook onder de streep meer geld overhoudt, dat moet nog maar blijken. Er zijn echt minder mensen die straks dan méér geld aan horeca uit moeten geven", zegt GroenLinks-raadslid Van Hoorn.

Wel gratis voor mensen met weinig geld

Mensen met weinig financiële middelen konden vooraf wel gratis kaarten bemachtigen. Mensen konden tot woensdagavond 18 uur mailen. Dat deden uiteindelijk slechts zo'n duizend mensen. Ook mensen met een Stadjerpas, voor korting op culturele en sportieve uitjes, konden een gratis kaart krijgen. Dat deden ook nog 1000 mensen. Kinderen tot 12 jaar mogen ook gratis het festivalterrein op.

Al met al is het duidelijk, Groningen staat door dit betaalde Bevrijdingsfestival flink in de belangstelling. Ondanks alle bezwaren gaat GroenLinks-raadslid Van Hoorn gewoon naar het festival toe: "Ik woon er toch vlakbij, ik ga nog wel even kijken."