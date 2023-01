De 28-jarige popster Justin Bieber is de eerste artiest die zo vroeg in zijn carrière zijn muziekrechten verkoopt. Maar met pensioen gaat hij zeker nog niet, denken muziekkenners: "Fans hoeven niet in paniek te raken."

De nieuwe eigenaar van alle nummers die Justin Bieber toe nu toe opnam is de Britse investeringsmaatschappij Hipgnosis Songs. Het bedrijf zou daar ruim 200 miljoen dollar voor hebben betaald.

Geen levenslange carrière meer

Het gebeurt vaker dat muzikanten hun muziekrechten verkopen. Maar eerder waren het vooral artiesten die er al een langdurige carrière op hadden zitten, zoals Bob Dylan, Fleetwood Mac en Crosby, Stills & Nash. Toch kijkt muziekjournalist Jan van der Plas er niet van op dat de Canadese popster er op zijn 28ste al voor kiest zijn rechten te van de hand te doen.

"De gemiddelde levensduur van een muziekcarrière is tegenwoordig niet meer levenslang, zoals dat wel gold voor artiesten als Fleetwood Mac en The Stones. Zelfs als je een grote naam bent, zoals Bieber, kun je er niet vanuit gaan dat je altijd groot blijft", weet Van der Plas.

Zakelijke keuze

'Een weloverwogen, zakelijke keuze', noemt presentator en muziekkenner Veronica van Hoogdalem Biebers beslissing. Hoewel ze het niet met 100 procent zekerheid durft te zeggen, vermoedt Van Hoogdalem dat de verkoop te maken heeft met het feit dat touren er een tijd niet inzat vanwege corona en dat zijn nieuwe concertenreeks niet uitverkocht.

"Hij heeft met covid niet kunnen optreden, niet kunnen touren en zijn laatste tour heeft hij gecanceld. Waarschijnlijk vanwege zijn ziekte, maar het kan ook zijn dat er een aantal van die shows niet zo goed verkochten als ze hadden gehoopt. Al je shows cancelen is een heel duur grapje."

Marktwerking

Just Bieber leefde tot voor kort voornamelijk van de inkomsten van zijn liveshows, legt Van Hoogdalem uit. "Als popartiest die veel samenwerkt met songwriters en andere belanghebbenden, was hij maar eigenaar van een deel van de muziekrechten. De rest lag bij onder anderen de schrijvers. Aan streams op platforms als Spotify heb je financieel gezien vooral iets als je je liedjes zelf schrijft."

Voor een artiest die niet zelf zijn songs schrijft en die niet tevreden is over de kaartverkoop voor zijn concerten is het dan ook een begrijpelijke stap om zijn muziekrechten te verkopen. "Het is een soort marktwerking: nu zijn zijn nummers nog populair en dus veel geld waard. Hoe dat over 10, 20 jaar is, weet je niet."

Corona

Ook muziekjournalist Jan van der Plas acht de kans groot dat liveshows, of eigenlijk het gebrek daaraan, een rol speelt in Biebers beslissing: "De meeste grote artiesten hebben dure woningen en hofhouding. Dat ging ook prima, maar toen kwam corona."

"Sommige artiesten hadden toen net een dure tour op de agenda staan die niet helemaal goed verzekerd was en dat heeft ze veel geld gekost. Dan is het verkopen van je muziekrechten een manier om je financiele toekomst zeker te stellen en eventuele opgebouwde schulden weg te poetsen."

Nog wel op tour

Hoewel de ruim 200 miljoen dollar voor Justin Bieber een bedrag is waar hij de rest van zijn leven van kan leven, is het voor een investeringsbedrijf als Hipgnosis Songs een schijntje, vertelt Van Hoogdalem. "Zeker als je kijkt wat je allemaal met die rechten kunt doen: je kunt het onder films en commercials zetten, re-releasen, er remixen van maken, noem maar op."

Of fans ervoor moeten vrezen dat ze hun idool nooit meer zullen horen of zien? Van Hoogdalem denkt dat dat wel meevalt. "Fans hoeven niet in paniek te raken, ik denk dat hij echt nog wel gaat touren met zijn bekende liedjes, al is het waarschijnlijk minder vaak. Hij heeft het immers niet meer nodig als inkomstenbron. Maar ik vermoed dat, als hij het dan wel doet, dat hij er dan iets heel unieks van maakt."