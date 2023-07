Je bloeddruk laten opmeten, hoef je daarvoor eigenlijk wel naar de huisarts? En als je dat ergens anders onderbrengt, waar kun je dan het beste doen? In de pop-up store voor de gezondheidszorg in Roermond zoeken ze antwoorden op dit soort vragen.

Er moet iets gebeuren in de zorg, dat staat vast. Al jaren is er een groot tekort aan personeel en geld. Tegelijkertijd neemt het aantal mensen dat zorg nodig heeft de komende jaren flink toe.

'Meer meetpunten nodig'

"Kijk, dit is de zelfmeetkiosk." Zorgondernemer Lucien Engelen wijst op een groot apparaat dat iemands bloeddruk, saturatie, gewicht en BMI kan meten. De resultaten worden doorgestuurd naar de huisarts. Het apparaat kan in principe overal staan.

Dat is belangrijk, vindt Engelen. Hij wil dat dit soort metingen makkelijk te doen zijn op een voor iedereen toegankelijke plek, zodat mensen er niet meer voor naar de huisarts hoeven.

Meer meten

Een aantrekkelijk idee, vindt hoogleraar Loes van Bokhoven van de Maastricht University. Naast dat ze aan de universiteit werkt, heeft Van Bokhoven ook een huisartsenpraktijk en daar is het hartstikke druk. Maar ze vraagt zich af of apparaten als de zelfmeetkiosk, die je in de toekomst mogelijk bij de drogist of in de supermarkt tegenkomt, de werkdruk van artsen werkelijk kunnen verlichten.

"Een risico is dat mensen heel veel gaan meten. Vervolgens moet je iets met die meetwaardes. Als dat meetwaardes zijn die verder geen gevolgen hebben, kost het ons als artsen eigenlijk alleen maar meer tijd."

Worried well

Daarnaast is het een bepaalde groep mensen die zichzelf nu al vaak meet, zegt Van Bokhoven. Een groep die eigenlijk helemaal geen medische aandacht nodig heeft. The worried well, noemt de huisarts ze. "Mensen die dit soort dingen heel graag willen weten, die vaak zich laten testen, maar over het algemeen zijn dit mensen die best wel gezond zijn en eigenlijk vooral bezorgd", legt ze uit.

"Als dat de mensen zijn die zich laten meten, dat levert dus niet zo veel op. Buiten extra werk." Van Bokhoven zou juist willen dat de mensen die zich minder bezighouden met hun gezondheid zich meer laten zien. Maar ze denkt niet dat die mensen er snel voor zullen kiezen om hun bloeddruk te laten meten in een winkel.

Stop op de zorg

Engelen vraagt zich af of mensen daadwerkelijk massaal hun huisarts zullen contacten, al ze een minder positieve uitslag krijgen uit de zelfmeetkiosk. "Je kunt ook tegen jezelf zeggen: 'Ik moet wat beter op mijn eten gaan letten, wat meer gaan sporten.' Je hoeft bij een minder positieve uitslag dan verwacht niet meteen naar de zorgverlener."

Daarnaast, verwacht Engelen, is de kans dat er op een gegeven moment een punt komt dat artsen 'nee' moeten zeggen tegen mensen die er niet ernstig genoeg aan toe zijn, omdat er geen capaciteit is.

Onnodige bezoeken voorkomen

En inderdaad, geeft, huisarts Van Bokhoven toe, "elk initiatief om onnodige bezoeken aan de huisarts te verhinderen, kan van meerwaarde zijn."

Daarom staat ze er zeker voor open om te onderzoeken welk deel van de zorg ergens anders ondergebracht kan worden.