Meer tijd nemen voor patiënten, in de huisartsenpraktijk in het Limburgse Afferden doen dokters het al jaren. Zorgeconoom Wim Groot vindt het een schoolvoorbeeld voor de zorg: "Dit moet echt tot de reguliere zorg gaan behoren."

In de praktijk van huisarts Saskia Benthem nemen ze meer tijd voor de patiënt, namelijk een kwartier in plaats van de gangbare 10 minuten. Het gevolg: er worden minder mensen doorverwezen naar het ziekenhuis. Het project loopt nu al meer dan 8 jaar.

Breder kijken naar zorgvraag

Bij iemand met bijvoorbeeld rugpijn kijken Benthem en haar collega's breder: wat speelt er in iemands leven, waar kunnen de klachten vandaan komen? "En dan blijkt iemand een conflict te hebben, met bijvoorbeeld de buren. We kijken naar de vraag achter de vraag."

Het project is uitgebreid naar meerdere regio's, maar nog lang niet elke huisarts werkt op deze manier. Er is namelijk een andere manier van financiering voor nodig, en die hebben de meeste huisartsen niet, legt Benthem uit.

'Levert meer geld op dan het kost'

Voor haar is het ook ieder jaar billen knijpen of ze van de zorgverzekeraar op deze manier mogen doorgaan. "Want aan de voorkant kost het meer geld." Het levert uiteindelijk meer geld op aan de achterkant, maar het duurt even voordat dat zichtbaar wordt, vertelt ze.

Hoogleraar gezondheidseconomie aan de Universiteit van Maastricht Wim Groot zegt dat het de bedoeling is dat deze manier van werken bij elke huisarts wordt ingevoerd. Daar wordt ook over gesproken door zorgminister Ernst Kuipers, maar zover is het dus nog niet.

Tekort aan huisartsen

Al zijn er ook knelpunten bij deze manier van werken, ziet Groot. "Er is een tekort aan huisartsen. In sommige regio's zitten mensen zonder huisarts en mensen moeten vaak lang wachten voordat ze ergens terechtkunnen. Een huisarts die meer tijd aan patiënten besteed, kan minder patiënten zien."

Maar als er minder mensen naar het ziekenhuis gaan, kunnen ziekenhuisspecialisten dan niet huisarts worden? Dat volgens de zorgeconoom 'iets te makkelijk gedacht'. "Want er zijn ook wachtlijsten bij ziekenhuizen. En huisarts zijn is ook een apart specialisme, daar moet je apart voor worden opgeleid."

Oplossing voor vergrijzing

Groot ziet het 'meer tijd voor de patiënt'-systeem (MTVP) zoals in de praktijk van Benthem als landelijke oplossing voor de problemen in de zorg. "Huisartsen willen dit graag en de minister en zorgverzekeraars steunen dit ook."

Ziekenhuizen mogen namelijk maar met een half procent groeien, terwijl de zorgvraag veel meer zal groeien door vergrijzing, legt hij uit. "Er komen meer patiënten. Dus het is heel goed dat er meer patiënten door de huisartsen geholpen worden en niet naar het ziekenhuis hoeven."

'Echt in gesprek met patiënten'

De Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) dringt erop aan dat het MTVP-principe snel en breed wordt ingevoerd, weet de zorgeconoom. Maar voordat dat kan, moet de manier waarop huisartsen gefinancierd worden wel eerst veranderen.

Huisarts Benthem wil in ieder geval niet meer terug naar het oude systeem, de manier waarop ze nu werkt is een droom die is uitgekomen, zegt ze: "Het is zo fijn om echt in gesprek te kunnen met patiënten."