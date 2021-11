Is Queen de enige band in de popgeschiedenis waarbij alle vier de bandleden een mega-hit scoorde? Die bewering wordt gedaan in de podcast De laatste dagen van Freddie Mercury. Uit onze factcheck blijkt dat het klopt.

"Ik vond het heel bijzonder om te ontdekken dat Queen vier songschrijvers in zich heeft, die ook allemaal grote hits hebben geschreven voor de band. Welke band heeft dat? Ik ken geen enkel ander voorbeeld in de popmuziek", bespraken de makers van de podcast De laatste dagen van Freddie Mercury.

"Alle vier een nummer 1 hit"

"Het klopt helemaal, Queen is daarin de enige", zegt muziekjournalist Jean-Paul Heck, die op dit moment in het theater staat met Queen: The Story. "Freddie Mercury, Brian May, Roger Taylor en John Deacon zijn alle vier muzikanten die een nummer-1-hit op hun naam hebben staan." Er zijn wel bands die gezamenlijk schrijven. "The Birds bijvoorbeeld, maar er zijn nog wel meer voorbeelden. Kijk je specifiek naar een band waarin één bandlid een nummer 1 hit scoorde, dan kom je alleen bij Queen uit", zegt Heck.

Muziekkenner van het eerste uur Leo Blokhuis sluit zich hierbij aan. "Ik heb nog even getwijfeld aan de Amerikaanse band The Band, maar daar was Robbie Robertson toch wel echt de belangrijkste componist, al hebben anderen wel meegeholpen. Bij Queen hebben ze allemaal hits geschreven, en groot ook. Dat is uniek."

Freddie, Brian, John en Roger

Wat typeert de Queen en wat typeert hun hits? Diversiteit, zegt Heck. "Freddie was de man van de bombast en veel pianostukken. Zoals Bohemian Rhapsody en Somebody To Love. Brian May was de rocker van de groep, en schreef onder andere Tie Your Mother Down en Fat Bottomed Girls", vertelt Heck.

"John Deacon was de hippe van de groep, zeker eind jaren 70. Zijn eerste grote hit was Another One Bites the Dust en een paar jaar later I Want To Break Free. En Roger Taylor hield de trends in de gaten, hij maakte veel gebruik van synthesizers, in onder meer zijn nummers Radio Ga Ga en A Kind of Magic."

Leden die zoveel schrijven

"Eén van de kenmerken van het succes van Queen is de diversiteit aan liedjes", vervolgt Heck. "En misschien is dat ook wel de reden waarom ze, tot op de dag van vandaag, nog zo populair zijn, zelfs bij jonge generaties."

Ook nu nog is er geen band waarbij alle vier de leden zoveel schrijven en hits scoren, zegt Heck.

Hoe zit het bij The Beatles?

Maar hoe zit het dan met die andere grote popband: The Beatles? "Daarvoor hebben alleen Lennon, McCartney en Harrison hits geschreven. Drie van de vier dus. Maar toen ze uit elkaar waren, bleek het vierde Beatle-lid, Ringo Starr, ook hits te kunnen schrijven", vertelt Beatles-fan, Leo Blokhuis. "Hij schreef I Don't Come Easy en dat is echt een grote hit in Nederland, Engeland en Amerika geweest."

Schreef Starr dan niks toen hij nog bij de Beatles was? Dat is iets te kort door de bocht. "Ringo schreef Don't Pass Me By, op The Beatles, beter bekend als The White Album, en Octupus's Garden op Abbey Road. Maar daarvan mogen we allebei wel zeggen dat dat geen hits zijn geworden", zegt Blokhuis.

Written by Queen

Het is ook van belang om je muziek uit te brengen als band, zegt muziekjournalist Jean-Paul Heck. "Vanuit de royalties is het slimmer om het onderling te verdelen om geen gelazer te krijgen achteraf. Want je ziet ook in de Queen-film dat het heel wat ruzies heeft opgeleverd. Daarom hebben ze op een gegeven moment bij hun muziek gezet: Written by Queen."

Eén pikant dingetje wat daaraan vooraf ging was toen Freddie's megahit Bohemian Rhapsody uitkwam, vertelt Leo Blokhuis. "De componist krijgt daar natuurlijk geld voor, en verdiende daar goed aan. Maar in die tijd had je nog vinyl-singeltjes, met een A- en een B-kant. En op die B-kant moest ook iets komen, en daar kwam toevallig het nummer I'm In Love With My Car op, van Roger Taylor. Die kon dus gewoon meeliften op het enorme succes van Bohemian Rhapsody. Het verhaal ging ook dat hij daarna gelijk kwam aanrijden in een Rolls Royce."