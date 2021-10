Stones of Beatles? Beatles of Stones? Een nieuw hoofdstuk wordt aan de 'strijd' toegevoegd. Paul McCartney heeft in een interview niet alleen onthuld dat John Lennon de breuk van de Beatles op zijn geweten heeft, ook haalde hij uit naar de Rolling Stones.

"Ze zijn een blues coverband, dat is min of meer wat de Stones zijn", zei McCartney in The New Yorker.

Liedjes schrijven om het geld

Helemaal zeker over of zijn uitspraak wel handig is, was de oud-Beatle niet, maar in gesprek met tijdschrift The New Yorker deed hij hem toch. De Stones zijn in zijn ogen een blues coverband. Zit er een kern van waarheid in of doet hij de 59 jaar oude band tekort?

"Daar ben ik het 100 procent mee eens", reageert Johan Derksen, zowel blues-fanaat als groot Stones-fan. "Ik zeg dat zo ongeveer elke avond in mijn theatershow. Ze zijn pas liedjes gaan schrijven toen ze merkten dat ze daar geld mee konden verdienen."

'Echt niet alleen blues'

Musicoloog Emile Wennekes, professor aan de Universiteit Utrecht en iets meer Stones-fan dan Beatles-fan, is meer genuanceerd. "Deels klopt het, deels is het volstrekt onjuist. In het begin coverden ze veel blues-artiesten als Muddy Waters en Howling Wolf, maar bijvoorbeeld ook Chuck Berry, de pionier van de Rock 'n Roll. Dus covers ja, maar echt niet alleen blues."

Wennekes wijst erop dat bijna alle Britse bands uit die tijd begonnen met covers van blues-artiesten, waaronder de Beatles zelf. In Amerika waren die minder populair, maar in Groot-Brittanië waren ze dat juist wel. Jack Pisters, leider van de popmuziek-afdeling van het conservatorium in Amsterdam en 50-50 Beatles/Stones-fan, is het met hem eens. "The Faces, The Who, Fleetwood Mac, ze begonnen allemaal als blues-band."

Bron: EPA Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood op The Rolling Stones 'No Filter'-tour

1966 eerste album met eigen muziek

The Beatles, en dan met name Lennon en McCartney, starten wel vrij snel met het schrijven van hun eigen nummers. Begin 1963 kwam Please, Please me uit met allemaal eigen werk. De Stones kwamen 'pas' in 1966 met een album bestaande uit louter zelfgeschreven liedjes, Aftermath met daarop Paint it Black.

Pisters geeft Derksen gelijk dat de Stones begonnen met eigen nummers toen dat qua verdienmodel beter bleek te zijn. Maar hij voegt eraan toe dat dat voor alle bands gold.

'Beatles veelzijdiger'

Als beide bands met elkaar vergeleken worden, is het wel zo dat de Beatles veelzijdiger waren. Wennekes: "Qua composities, melodieën en arrangementen met meerstemmigheid waren die veel origineler. Later ook nog met experimenten zoals op de White Album en Sgt. Pepper."

Ondanks minder blues-achtige nummers als Miss You en Angie, bleven de Stones over het algemeen dichterbij hun muzikale roots, zoals te merken is tijdens optredens en met albums als It's only Rock 'n Roll (1974). "Als er in McCartney's woorden een sneer zit of iets laatdunkends over óf Blues óf covers, dan ben ik het niet met hem eens. Daar hebben de Stones te veel geweldig albums voor gemaakt", zegt Pisters.

'Uitspraak doet geen recht aan de Stones'

Wat betreft de invloed op de ontwikkeling van de muziekgeschiedenis door beide bands zou Wennekes nog een boom kunnen opzetten, maar als hij de woorden van de muzikant 'sec' bekijkt dan doet McCartney volgens hem geen recht aan de Stones. Hij vraagt zich wel af onder welke omstandigheden McCartney deze uitspraak heeft gedaan, dat wordt uit het artikel in The New Yorker niet helemaal duidelijk. Zomaar uit het niets een sneer uitdelen lijkt hem niet bij de Beatle passen.

Overigens heeft Mick Jagger wel eens over 'strijd' tussen de Stones en de Beatles gezegd: "De ene band heeft het ongelooflijke geluk nog in stadions te spelen, en de andere band bestaat niet meer."