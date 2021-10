Weer een nieuw wapen in de strijd tegen dode schapen door wolven: de ezel. Huh? Een ezel? In het buitenland zijn daar positieve ervaringen mee opgedaan. Maar Nederlandse deskundigen betwijfelen of het bij ons kan werken.

Schapen lopen steeds meer gevaar door oprukkende wolven of loslopende honden. Veel schapenboeren en herders zitten met de handen in het haar. In Canada helpt het om een ezel in te zetten. Want, zo is te lezen in een ingezonden brief in NRC: "Wolven zijn doodsbang voor ezels. Als de ezel een wolf ziet, gaat hij balken en alarmeert zo de hele kudde."

Grote beesten

Volgens schapenboer Pieter Werkman uit Kerkenveld zal de wolf het gevecht met zijn twee ezels, Simon en Soleil, niet winnen. "Het lijken helemaal niet zulke grote beestjes", zegt Werkman in een reportage van RTV Drente.

"Maar vergeleken met de wolf zijn ze enorm. Ze kunnen verschrikkelijk venijnig schoppen. Als de wolf daar bij in de buurt komt, wordt hij zo kapot geschopt."

De enge ezel

Het is niet nieuw dat schapen bescherming krijgen van ezels. Schapenhouder en voorzitter van No Wolves BeNeLux Bart Kemp: "Het klopt in zoverre, dat ezels een afschrikwekkend effect hebben. Ze maken een hoop lawaai."

"En als een wolf dan niet al te veel honger heeft, zoekt hij een deurtje verder. Een wolf neemt namelijk weinig risico." Maar als de wolf hongerig is, of met een roedel meeloopt, dan wordt het een ander verhaal. "We kennen ook heel veel voorbeelden uit Spanje en Italië waar ezels het slachtoffer werden van de wolf. Het is dus niet afdoende, maar het zou kunnen helpen."

Video: woedende boer Jos verloor 43 schapen aan de wolf: 'En de dader mag gewoon vrij rondlopen'

embed Dit item op uw eigen site plaatsen "Ik laat me niet door die wolf zeggen hoe ik me moet gedragen." 43 schapen van boer Jos Verhulst werden slachtoffer van de wolf. Dat hij nu een elektrisch hek zou moeten plaatsen en de wolf kan doen wat hij wil, is voor Jos niet te verteren.

De neofobe wolf

Veel bewijs voor een ezel die schapen bewaakt, is er dus nog niet. Het hangt erg van de situatie af. Coördinator Glenn Lelieveld van het Wolvenmeldpunt van de Zoogdiervereniging zegt dat het weinig uitmaakt wat je naast de schapen plaatst. Wat de wolf niet kent, eet hij in principe niet.

"Wolven zijn neofoob. Ze zijn bang voor alles wat nieuw is", legt Lelieveld uit. "Kijk naar de migrerende wolf, die op zoek is naar nieuw leefgebied. Die komt op een schapenweide met een paar schapen. Als er opeens een ezel bij staat, dan zal die wolf daar vast van onder de indruk zijn. En zal die eerder door lopen. In dat opzicht kan de ezel zeker een beschermende factor zijn."

Als ze aan elkaar wennen

Zit je middenin een wolventerritorium, dan is het een ander verhaal. "Dan is de wolf vertrouwd, wellicht met anderen in een roedel," vertelt Lelieveld.

"Als de wolf de tijd heeft om de ezel te analyseren, dan zal deze uiteindelijk eindigen als onderdeel van het dieet van de wolf." Dus 100 procent feilloos is de methode met het inzetten van ezels niet.