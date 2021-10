Een wolf die op de Veluwe is gevonden, blijkt doodgeschoten. En dat is naast illegaal, ook nog eens nutteloos, volgens Maurice La Haye van de Zoogdiervereniging: als je een wolf doodt, zullen er gewoon weer nieuwe wolven terugkomen.

Wolvenkenner en ecoloog Leo Linnartz vindt het ontzettend treurig hoe de wolf op de Veluwe aan zijn eind is gekomen. "Iemand neemt het recht in eigen hand en schiet illegaal een wolf dood", zegt hij. De wolf is een zwaar beschermd dier: hem doodschieten is zelfs strafbaar.

Wolven uit Duitsland

Daarnaast heeft het dus ook geen zin, onder andere omdat er gewoon wolven bij zullen komen in ons land. Zo lopen wolven vooral over van Duitsland naar Nederland. "Er komen jaarlijks meerdere wolven vanuit Duitsland Nederland binnen. Een tiental zeker, en dat aantal neemt tot nu toe nog elke jaar toe", zegt ecoloog Linnartz.

Wolven zorgen er zelf voor dat hun populatie niet te groot wordt dus doodschieten hoeft zeker niet, zegt Linnartz. "Ze zijn heel territoriaal. Dus ze jagen andere wolven weg als het te vol wordt. En soms doden ze zelfs een soortgenoot om hun territorium te bewaken."

Niet gevaarlijk voor mensen

Mensen hoeven zich zelf geen zorgen te maken over de gevaren van wolven, want wolven zijn niet gevaarlijk voor ons. "In Duitsland leven zeker 130 roedels en paren, dat zijn in totaal 500 of 600 wolven. Af en toe komen mensen een wolf tegen, maar er is nog niet iets gebeurd", zegt Linnartz.

Maar we kennen allemaal de verhalen van boeren van wie schapen zijn gedood door wolven. "Wolven beschermen is schapen beschermen, en schapen beschermen is wolven beschermen", zegt Pieter van Geel van wolvencommissie Gelderland. "Dus als je schapen beschermt, zie je dat de agressie tegen die wolf ook veel minder is."

Andere landen

In Nederland is de wolf een vrij nieuw fenomeen en dus moeten we soms nog aan elkaar wennen. In Noord-Amerika, Canada en in landen in het oosten van Europa leven mensen al jaren met de wolf.

"Die hebben een hele andere verhouding met die wolf dan wij, omdat ze het dier al eeuwen kennen. Die mensen leven ook heel anders en laten schapen bijvoorbeeld niet vrij rondlopen", zegt Van Geel van de wolvencommissie.