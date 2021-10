Eigenlijk moet je 16 zijn om de bloederige Netflix-serie Squid Game te bekijken. Toch is de serie populair onder kinderen. Ze wordt zelfs nagespeeld om sommige schoolpleinen. Waar doe je goed aan als ouder als het om dit soort fenomenen gaat?

Voor wie het heeft gemist; sinds een tijdje zendt Netflix de Zuid-Koreaanse serie Squid Game uit. Het is een regelrechte hit: in ongeveer negentig landen wereldwijd is het een van de best bekeken series van het moment.

'Kinderspelletjes'

Kort samengevat gaat de serie als volgt: 456 deelnemers met schulden strijden om een groot geldbedrag. Dat doen ze door het spelen van 'kinderspelletjes'. Met als verschil dat wie het spel verliest, ook z'n leven verliest. Op een gewelddadige manier.

Misschien komt het door het kleurrijke decor, of de herkenbaarheid van de spelletjes, maar feit is dat de serie populair is onder (jonge) kinderen. Zij zien fragmenten voorbij komen op social media of kijken de serie thuis. Sommigen spelen scènes na op het schoolplein. Dat levert gefrustreerde reacties op van leerkrachten en ouders, die het onverstandig vinden dat kinderen naar een serie als Squid Game kijken.

'Wees ferm'

Maar waar doe je goed aan als ouder? Je kunt niet de hele dag in de gaten houden waar je kind mee bezig is. Ontwikkelingspsycholoog Steven Pont raadt ouders of verzorgers in elk geval aan om een duidelijke norm te stellen. "Dus zeg duidelijk: 'ik wil niet dat je naar deze serie kijkt'."

Maar daarmee ben je er niet. "Minstens zo belangrijk is uitleggen waarom je dat niet wil, vanwege het geweld bijvoorbeeld", legt hij uit. "Wees daar ferm in."

Norm vasthouden

Niet dat je daarmee uitsluit dat je kind een serie als Squid Game kijkt, erkent hij. "Maar ook al ziet je kind het ergens anders, dan nog is het belangrijk dat jij je vasthoudt aan de norm die je hebt gesteld."

De gedragspsycholoog maakt een vergelijking met ouders die hun kind voor hun 18de thuis laten drinken, onder het mom van: anders doen ze het wel ergens anders. "Uit onderzoek blijkt dat juist die kinderen later vaker alcoholproblemen ontwikkelen."

Samen een scène kijken

Het kan volgens Pont helpen om samen met je kind een korte scène te bekijken en te vragen: wat vind je hiervan? Zo open je een gesprek en voelt het kind zich betrokken.

"Dan nog steeds kan het dat ze het ergens anders zien, maar dan weten ze in elk geval dat het geweld niet normaal is."

In context plaatsen

En als je kind Squid Game dan inderdaad heeft gezien - en dat is aannemelijk in dit geval - is het een goed idee om er dan in elk geval over in gesprek te gaan.

Wat kinderen niet begrijpen vullen ze aan met fantasie, legt hij uit. "Het is aan ouders of verzorgers om de beelden die hun kinderen zien in een context te plaatsen." Hij verwijst naar de kloof tussen arm en rijk, een van de onderliggende thema's van Squid Game. "Grijp dit moment aan om het daarover te hebben met je kind."

Goed informeren

Waarom context belangrijk is? Pont: "Het ene kind is beter tegen geweld op tv of in games bestand, dan het andere. Maar over het algemeen kun je zeggen dat je dit soort series verkeerd landt als je er onvoldoende context bij hebt."

Ze kunnen volgens Pont leiden tot 'een zekere hardheid bij de kijker'. "Tenzij je zorgt dat die kijker goed geïnformeerd is."