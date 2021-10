De gewelddadige Netflix-serie Squid Game staat al weken op nummer één in de lijst met best bekeken series. Niet alleen volwassenen zijn verknocht: ook kinderen halen er inspiratie uit. Zelfs voor op het schoolplein.

In de Zuid-Koreaanse serie Squid Game strijden 456 mensen, met allemaal flinke schulden, om een gigantische pot geld van zo'n 40 miljoen euro. Wat ze bij de start van de zes spellen niet weten: 455 deelnemers overleven het niet. De ene gruwelijke scène volgt de ander in rap tempo op.

Bloederige moorden

De serie, die eigenlijk 16+ is, weet inmiddels ook veel schoolpleinen te bereiken, waar kinderen het naspelen. In België ging het al eerder mis: daar vielen kinderen elkaar aan als ze verloren.

Want wie in de serie een spel verliest, wordt zonder pardon neergeschoten. Docenten en ouders maken zich grote zorgen. Dat geldt ook voor juf Dymphy Weerstand, die lesgeeft aan groep 8 van PCBO It Ambyld in Drachten.

Leerkrachten herkennen terminologie op schoolplein

Het karakter van de spellen in Squid Game is onschuldig: alledaagse kinderspellen als Annemaria Koekoek, knikkeren en touwtje trekken komen allemaal voorbij.

"Ik kwam vorige week op school en in de teamkamer waren collega's in rep en roer. De laatste spelletjes op het schoolplein zijn verkapte versies van Squid Game." Jonge leerkrachten van de basisschool waar Dymphy werkt, herkenden de terminologie uit de serie.

'Je loopt er achteraan'

Dymphy hoorde van een collega dat een kind uit groep 4 een filmmarathon had gehouden met diens ouders en Squid Game had gekeken. "In groep 4 ben je zo'n 8 jaar oud." Ze startte een poll onder andere leerkrachten op Twitter en daaruit bleek 30 procent van de stemmers nog nooit van de serie gehoord had.

"En dat is de tendens van deze tijd denk ik, dat je er als leerkracht achteraan loopt." Dymphy zou graag willen dat bij dit soort trends er bij een centraal orgaan een korte handleiding komt, met informatie over wat de trend is en hoe je hiermee om kunt gaan in de klas.

Beschermen

"Ik vind dat je kinderogen moet beschermen. Je kan het niet terugdraaien", zegt Dymphy. Zelf startte ze een kringgesprek in de klas. Alleen al door het woord Squid Game te noemen, kwamen kinderen in de actie-modus, vertelt ze.

"Je vraagt wie het nog niet heeft gezien. Twee derde had het nog niet gezien, maar daarna staken ook de aarzelende kinderen hun hand omhoog, toen ik vroeg wie het wél had gezien."

Angstigere kinderen

"Er zijn kinderen die van zichzelf weten dat ze angstiger zijn aangelegd en dat het daarom goed is om het niet te kijken." Maar dat heeft misschien niet elk jong kind. "Dus ik vind dat je met elkaar moet meekijken en moet kijken waar je voor kiest. Je hoeft niet meteen alles te verbieden, maar je kunt er wel gesprekken over voeren."

Zo is onder andere leiderschap een belangrijk thema op de basisschool, waar Dymphy het thema van de serie aan op kon hangen. Zo probeerde ze kinderen mee te geven dat ze zelf kunnen beslissen om wel of niet te kijken. Ook de bijbel is een belangrijk thema, waarin staat dat je niet angstig niet moet zijn. Zo probeerde Dymphy kinderen duidelijk te maken dat je het niet moet kijken als je er angstig van wordt.

Koppeling met extreem geweld

Ook Marije Lagendijk, mediapedagoog en kindercoach, maakt zich zorgen om de nieuwe trend. "En dan niet de spelletjes op zich, die spelen we al honderden jaren, maar de koppeling met het extreme geweld, dat in de serie wordt getoond. En dat dat dus terug te zien is op het schoolplein."

Wat zijn dan de grootste gevaren? "Dat kinderen angstig worden bijvoorbeeld, of nachtmerries krijgen. Dat is niet onherstelbaar, maar heeft wel impact", zegt Lagendijk.

'Niet voor kinderen'

Hoe kun je hier dan als ouder of als docent het best mee omgaan? "Ga het gesprek aan met kinderen. Vraag hen bijvoorbeeld: Wat zou jij doen voor heel veel geld? Hoe ga jij me mensen om?"

"Maar maak hen ook vooral duidelijk dat deze serie echt niet voor kinderen is gemaakt."