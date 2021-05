Criminelen die opereren vanuit vakantieparken: het is nét de Undercover-film die vandaag uitkomt. Voor Adriaan is het geen film, maar realiteit. Hij controleert vakantieparken en verwacht dat criminaliteit toeneemt nu je er binnenkort permanent mag wonen.

De film 'Ferry' volgt de Undercover-serie op. In de serie is te zien hoe Ferry Bouman leiding geeft aan een groot xtc-netwerk vanuit een chalet op een vakantiepark in Brabant. Hij woont daar samen met zijn vrouw en probeert zo onder de radar te blijven. Twee undercoveragenten willen in zijn leven te infiltreren door te verblijven in een chalet vlak naast het criminele koppel.

'Dit is gewoon ons leven'

Toen hij de serie Undercover keek, belde hij meteen een collega. "Dit is gewoon ons leven", zegt Adriaan van den Hoorn. Hij is buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) en controleert vakantieparken in Gelderland. Het betrekken van een vakantiewoning op een vakantiepark zoals in de Undercover-serie, is voor hem realiteit. "Natuurlijk is het een serie, maar het komt wel overeen met wat ik beleef op de vakantieparken."

Van den Hoorn controleert de vakantieparken vaak in burger. Hij kijkt of er opvallende dingen gebeuren. Stelt vragen aan mensen en hij loopt rondjes over het park. "Als ik een grote dure auto zie bij een kleine vervallen vakantiewoning dan roept dat wel vragen op. Of bijvoorbeeld een vakantiewoning met overal camera's. Dan vraag ik mij af of je iets te verbergen hebt."

Vrijplaats voor criminelen

Momenteel zijn op 12 procent van de Gelderse vakantieparken criminele taferelen aanwezig. "Het is lastig in cijfers uit te drukken, maar ik zie wel een toename", zegt Van den Hoorn.

Vakantieparken zijn volgens hem een ideale vrijplaats voor criminelen. "Er is weinig controle. Mensen kijken slecht naar elkaar om. Je kan er eigenlijk doen en laten wat je wil. En als je tijd is verstreken, dan ga je naar een ander park."

Prostitutie en diefstal

Van den Hoorn ziet op de vakantieparken grote aantallen arbeidsmigranten, prostitutie en diefstal. "Laatst vonden we in een vakantiewoning allemaal goederen. Later bleek het om gestolen goederen te gaan. Toen wij dat ontdekt hadden, waren er opeens heel veel woninginbraken in de buurt opgelost. Die waren allemaal terug te leiden naar dat park."

"Rondom dat park gaan ze stelen, maar niemand zoekt de dader op zo'n park. Dat is het spel wat ze spelen. Daarna trekken ze vaak naar een ander park in de buurt en daar begint het opnieuw", vertelt Van den Hoorn.

Criminaliteit op vakantieparken terugdringen

Sinds een aantal jaar zijn ze vanuit de gemeente bezig met het controleren van de vakantieparken. Er is al eerder geconstateerd dat criminelen vaak vanuit deze parken opereren, maar Van den Hoorn ziet dat de zorgen over criminaliteit op vakantieparken niet zijn afgenomen.

Waarom lukt het niet om dit probleem op te lossen? "Alleen al in Gelderland hebben we 900 vakantieparken. Dat zijn parken van 80 tot 1000 huisjes. In totaal zijn het 55.000 vakantiehuisjes die we moeten controleren. Ga er maar aan staan met een team van negen mensen. Afgelopen jaar heeft corona ook in de weg gestaan. Inmiddels kunnen we corona-verantwoorde controles uitvoeren."

Permanent wonen

Naast dat er eigenlijk te veel vakantieparken zijn om te controleren voor het kleine team, maken de beheerders zich ook zorgen om een nieuw plan dat permanente bewoning op vakantieparken mogelijk maakt.

In veel gemeenten is dat nu niet toegestaan. Maar Tweede Kamerleden Daniel Koerhuis van de VVD en Jessica Eijs van D66 willen daar verandering in brengen. In tijden van woningnood zouden alle mogelijkheden voor huisvesting moeten worden benut, vinden zij. Ze hopen zo starters, gescheiden mannen of vrouwen en senioren makkelijker aan een woning te helpen. Ze zien het als een mogelijkheid om de druk op de woningmarkt te verlichten.

Werkt criminaliteit in de hand

Joris Bengevoord is burgemeester van Winterswijk. Hij maakt zich, net als Van den Hoorn, zorgen over criminaliteit op vakantieparken. De nieuwe wetgeving die eraan komt werkt volgens Bengevoord de criminaliteit in de hand.

"Die motie poogt iets te doen dat niks oplevert. Ze willen daar mensen mee helpen die op zoek zijn naar een woning, maar het drijft alleen maar de waarde van woningen op vakantieparken op."

Niet weten wie er zitten

"Mensen met de verkeerde bedoelingen kunnen zo'n woning wel betalen. Dan ontstaat er een lucratieve handel in. Vooral bij parken die geen parkbeheerder hebben. Ik ben bang dat de verkeerde mensen ervan profiteren", zegt Bengevoord.

Volgens hem kun je met permanente bewoning namelijk niet goed registreren wie er wel en niet wonen. Je krijgt al snel te maken met onderverhuren of tussenpartijen. Dan weet je niet goed wie er zitten. Dat werkt criminaliteit in de hand.