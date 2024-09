In Nederland is 76 procent van de masteropleidingen in het Engels en dat moet volgens het kabinet de komende jaren veel minder worden. Dat het anders kan dan de huidige situatie in Nederland bewijst de Katholieke Universiteit (KU) in het Belgische Leuven.

In het regeerprogramma dat eerder deze maand werd gepresenteerd, is te lezen dat het kabinet meer grip wil krijgen op internationale studenten. Vooral NSC wil minder studenten uit het buitenland. Dat heeft te maken met de druk op de woningmarkt, te volle collegezalen en hun wens om de Nederlandse taal op universiteiten te behouden.

'Bescherming van het Nederlands'

De KU Leuven is een onafhankelijke universiteit maar wordt wel gefinancierd door de Vlaamse overheid. "De Vlaamse regering heeft altijd een heel grote gevoeligheid getoond voor taal en vooral de bescherming van de Nederlandse taal", zegt rector Luc Sells.

In de universiteit heeft dat geleid tot strengere regels over het aantal Engelstalige opleidingen. Daar mag maar 9 procent van de bachelors en 35 procent van de masters Engelstalig zijn.

Opleiding in eigen taal

Daarnaast geldt in Leuven ook de regel dat voor iedere Engelstalige opleiding er een Nederlandse versie te volgen moet zijn. Deze hoeft niet per se in Leuven aangeboden te worden, maar wel bij een van de andere universiteiten in België.

Zo kunnen Belgische studenten altijd kiezen voor een opleiding in de taal die hun voorkeur heeft.

'Een extra drempel'

De KU Leuven staat hoog in de lijsten voor internationale topuniversiteiten, ondanks dat de universiteit het aantal internationale studenten dus bewust klein houden. Maar dat betekent niet dat de universiteit ook minder internationale docenten aanneemt. "We hebben toptalenten nodig, of die nu van binnen de grenzen of buiten de grenzen komen", zegt Sells.

"Maar we moeten ook wel, gezien onze strenge taalregeling, kunnen verzekeren dat we een grote groep hebben die het Nederlands machtig is." Nieuwe buitenlandse collega's in Leuven moeten binnen 5 jaar op B2-niveau Nederlands kunnen spreken. Is dit niet het geval, dan kunnen ze geen vast contract krijgen. "Dat is nog een extra drempel."

Gebrekkig Engels

Een taaleis zoals in België bestaat in Nederland niet. Op veel Nederlandse universiteiten moeten docenten vaak juist in het Engels lesgeven, wat niet altijd bijdraagt aan de kwaliteit van het onderwijs.

Oud-student European Studies Sam Bus heeft dit ook gemerkt. "Ik had een docent waar je merkte dat diegene ontzettend intelligent was, maar de les gaf in zulk gebrekkig Engels, dat ik heel druk bezig was met wat diegene zei in plaats van waar je het echt over zou moeten hebben."

Nederland en België zijn goedkoop

Internationale studenten komen graag naar Nederland en België om te studeren omdat het relatief goedkoop is. Zeker voor studenten uit landen die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER), aangezien zij hetzelfde betalen als de Nederlandse en Belgische studenten.

In België ligt het collegegeld zelfs nog lager dan in Nederland: 1.100 euro per jaar tegen 2.530 euro hier. Voor studenten buiten Europa gaat het collegegeld in België niet hoger dan 7.700 euro terwijl dat in Nederland op 20.900 euro ligt. Het grote verschil tussen Nederland en België is de selectieprocedure voor een opleiding. Deze is in België strenger en aanweziger dan in Nederland.

'Ken niemand die niet binnen is gekomen'

De Bulgaarse Yordan Georgiev zit in het tweede jaar van de bachelor Literatuur aan de Universiteit Utrecht. Naast de lage kosten van de opleidingen is ook het gemak van toelating een grote reden voor hem om in Nederland te studeren.

"Van mijn vrienden is er ook niemand die niet binnen is gekomen bij een Nederlandse universiteit", vertelt hij. "Ik heb mijzelf aangemeld in Groningen, Maastricht en Utrecht voor twee specialiteiten en ik ben overal toegelaten." Het nieuwe kabinet wil daarom ook de selectieprocedure zwaarder maken voor internationale studenten.

Geen kamer door woningnood

Dat er weinig tot geen selectie voor internationale studenten is voor de bachelor- en masteropleidingen is voor Nederlandse universiteiten juist gunstig, aangezien zij voor hen geld ontvangen van het Rijk. Maar Georgiev ziet ook de problemen van de grote hoeveelheid internationale studenten. "Nederland is niet zo groot. Er komen steeds meer internationale studenten bij, maar er zijn geen huizen. De universiteit moet misschien beter gaan kijken naar hun selectie."

Zelf heeft hij wel een kamer kunnen krijgen. Maar binnen zijn vriendengroep van buitenlandse studenten zijn er altijd wel een paar op zoek naar een nieuwe kamer.