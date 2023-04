In Waalwijk wordt de champagne ontkurkt: een bouwproject van 200 woningen kan doorgaan. De bouw lag stil, maar de Raad van State heeft vandaag de rekenmethode voor de stikstofneerslag goedgekeud. Maar niet iedereen in het land juicht.

In Waalwijk zijn ze blij, want het bouwproject is ook onderdeel van de Woondeal van minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting. Er moeten namelijk 1.200 woningen gebouwd worden in de Brabantse stad.

Na 3 jaar duidelijkheid

Wethouder Jan Pieter van der Schans is 'superblij': "We hebben 3 jaar moeten wachten op duidelijkheid, terwijl we dachten dat we alles geregeld hadden. Ik denk ook dat heel veel mensen er blij mee zijn, want mensen hebben nu opties voor hypotheken."

De woningen in nieuwbouwwijk Akkerlanen zijn aan de dure kant, maar het is hoe dan ook goed voor de doorstroming in alle segmenten, zegt hij. "De provincie Noord-Brabant zit echt op slot als het gaat om stikstof. Het maakt het allemaal heel erg moeilijk, maar vandaag kunnen we verder."

Rekengrens op 25 kilometer

Het niet door kunnen gaan met de bouw zou een flinke tegenslag zijn voor de projectontwikkelaar. Het is zijn eerste bouwproject waar nu goedkeuring voor is, vertelt projectontwikkelaar Hans de Wilde. Hij legt uit waar de crux zat: de zogenaamde AERIUS-berekening.

Natuurorganisaties hebben bij de Raad van State beroep aangetekend tegen deze rekenmethode van de overheid. Daarin wordt er vanuit gegaan dat stikstof, die vrijkomt bij onder meer bouwprojecten, niet verder neerkomt dan 25 kilometer. Volgens natuurorganisaties klopte dat niet en moest er ook rekening worden gehouden met stikstof die verder dan die rekengrens neerslaat.

'Slapeloze nachten gehad'

De Raad van State heeft vandaag in een zaak over de verlenging van de snelweg A15 bij Arnhem geoordeeld dat die 25 kilometer voldoende is. Daarmee kan deze rekenmethode voor alle bouwprojecten in het hele land worden gebruikt.

"Deze uitspraak is nu definitief", zegt De Wilde. En daar is de projectontwikkelaar heel blij mee, want hij heeft er slapeloze nachten van gehad. "We zijn hier 16 jaar geleden mee begonnen, en toen kwam het bezwaar opeens. Maar vandaag gaan de champagneflessen open."

'Klein lichtpuntje'

Waar in Waalwijk de champagne opengaat, reageert voorzitter Arno Visser van Bouwend Nederland gematigd positief. "Wij zien in de uitspraak van de Raad van State een lichtpuntje in het slepende stikstofdossier." Volgens de branchevereniging van de bouwsector is het voor veel projecten nog niet zover dat ze weer mogen doorbouwen.

Visser roept het kabinet dan ook op om zich nu volledig te richten op de uitvoering van het stikstofbeleid, zodat er ook daadwerkelijk op grote schaal gebouwd kan worden. "Door nu door te pakken ontstaat versneld stikstofruimte voor zowel natuurherstel, bouw als de economie."