Eigenlijk is hij komiek en acteur, maar sinds 3 weken vecht Serzh (50) mee tegen de Russen. Hij is overtuigd dat Oekraïne de oorlog zal winnen. En bang is hij niet. "Dood gaan we allemaal."

Ruim drie weken geleden spraken we Serzh voor het eerst, kort nadat de Oekraïense regering de noodtoestand had afgekondigd en was begonnen met het oproepen van alle militaire reservisten tussen de 18 en 60 jaar. Ook voor Serzh was dat het sein zijn gevechtstenue aan te trekken en zich klaar te maken om zijn land te helpen verdedigen. Hij kon zich toen nog niet voorstellen dat hij mee zou vechten.

Strijdlustig

Nu, bijna een maand later, treffen we Serzh bij een checkpoint in Kiev en maakt hij een strijdlustige indruk. "Een dag nadat ik met jullie had gesproken, werd ik om 6 uur wakker door een grote ontploffing. Ik wist: het is begonnen. Ik verwachtte het, maar hoe kun je klaar zijn?"

"Ik kan 200 mensen entertainen, maar voorbereiding had ik niet", vertelt hij. "Ik had veel actiefilms gezien, maar dat was het. Nu heb ik in 3 weken meer ervaring dan de meeste soldaten in de wereld."

Voor het eerst onder vuur

Zijn trainingsgeweer van thuis heeft hij ingewisseld voor een echte: "De afgelopen weken heb ik ermee geslapen. Hij is een deel van mij geworden. Ik ga nergens heen zonder." Thuis is Serzh de afgelopen weken niet meer geweest. Wel heeft hij contact met zijn 23-jarige zoon. Die is trots op zijn vader, weet hij.

Over de missies die hij uitvoert is Serzh weinig scheutig. Op de uitkijk staan, infiltranten verwijderen; dat is wat zijn werk inhoudt. En de eerste dagen hielp hij mee om een vliegveld rond Kiev te beveiligen. Met succes, ook al kwam hij voor het eerst in zijn leven onder vuur te liggen en overleefden twee bekenden het niet.

Terroristen

Het heeft hem alleen maar gemotiveerder gemaakt. De Russen, is zijn overtuiging, zullen uiteindelijk aan het kortste eind trekken. "Ja, natuurlijk gaan wij winnen! Al die klootzakken. Ze gebruiken hun strategie tegen burgers."

"Ze kunnen ons leger niet aan", gaat hij verder. "Al dat gelul over special forces met nieuwe wapens die ze zouden hebben. Wat is dat voor leger? Niks meer dan een terroristische groepering."

'Ze maken geen kans'

Het Russische leger richt zich nu op het breken van de Oekraïense burgers, met grootschalige bombardementen. Maar het zal niet lukken het verzet te kraken, denkt Serzh. "Ze maken geen kans. Veel mensen willen hun land verdedigen. Dat hebben ze niet verwacht. Het is een enorme misrekening."

Natuurlijk is hij bang geweest. Zeker op de eerste dag. Maar bang om dood te gaan? "We gaan allemaal dood. Je zou eerder dood kunnen gaan. Ik weet niet eens wat de dood is. Niemand weet het. Als het tijd is, is het tijd. Het is onze enige optie om ons te verdedigen."