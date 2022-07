"Binnen 4.10 uur brengt NS International u naar hartje Londen." Deze advertentie klinkt aantrekkelijk, zeker als je een duurzamere keuze wilt maken. Maar met prijzen die in de honderden euro's kunnen lopen, is een retourtje niet altijd even betaalbaar.

Oud-RTL Nieuwslezer Jan de Hoop tweette vorige week over de dure treintickets. "Milieubewust retourtje met twee personen met @NS_online naar Londen kost 1100 euro in plaats van de geadverteerde 160 euro. Zo wordt het nooit wat met het milieu."

'De ideale prijs op het ideale moment'

Hoe er zo'n groot prijsverschil kan ontstaan? "Eigenlijk proberen ze tot op het allerlaatst hun trein helemaal vol te krijgen", legt Joyce Donat van de Consumentenbond uit. "En een computer rekent dan uit wat de ideale prijs is op het ideale moment." Donat wijst erop dat de treinbranche niet de eerste is die met dit systeem werkt. "Ze doen dat eigenlijk hetzelfde als met vliegtuigen."

De trein die De Hoop op het oog had, zat dus waarschijnlijk bijna vol. "Ze hebben misschien nog twee stoelen over en dan kom je op zo'n prijs van 1.100 euro. Op een ander moment betaal je dus 88 euro, want dan is het nog zo dat die trein nog vol moet komen."

'Ik vind dat asociaal'

De Hoop is niet te spreken over deze gang van zaken. "De trein zit vol, er zijn nog maar weinig kaartjes. Daar moet je dus de hoofdprijs betalen. En ik vind dat asociaal", vertelt hij.

De oud-nieuwslezer kreeg naar eigen zeggen een hoop bijval van mensen die de hoofdprijs voor schaarse treintickets ook niet konden waarderen. "Als het barbecue-weer is, dan maak je toch de bbq ook niet tien keer zo duur?"

Mensen zijn bereid te betalen

Met torenhoge prijzen zou je denken dat de trein op die manier nooit volgeboekt raakt. Maar volgens een woordvoerder van de NS is dat wel het geval. Mensen blijken bereid te zijn om veel geld neer te leggen voor de laatste tickets.

Voor de consument die dit niet kan of wil betalen, is het volgens Donat verstandig om via een bookingwebsite te kijken op welk moment je welke tickets moet kopen: "Een combinatieticket of losse tickets en hoe je dan het goedkoopst op je bestemming kunt komen."

Trein versus vliegtuig

1.100 euro voor een ticket is voor veel mensen een onbetaalbare deal. Dat moet anders kunnen, denkt ook GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger.

"Ik denk dat het heel belangrijk is om te zorgen dat die internationale trein, bijvoorbeeld naar Londen of Parijs, echt heel vaak rijdt, zodat je gewoon een frequente verbinding hebt die goed kan concurreren met het vliegtuig."

Prijsafspraken moeten piekprijzen drukken

Op dit moment neemt het vliegtuig in haar ogen nog een te grote rol in als het gaat om passagiersvervoer. "Er gaan nu nog zestig vluchten per dag naar Londen, dan wil je echt wel wat meer treinen hebben rijden", vertelt ze.

Maar dat is niet de enige manier om de prijzen voor een duurzamere reis te drukken. "Met binnenlandse treinen zie je dat er gewoon een vaste prijs is. En met internationale treinen zijn die regels er niet en daar zou je ook wel Europees iets over af moeten spreken."

Vakantieplannen uitgesteld

De Hoop heeft zijn plannen voor een weekend naar Londen maar even op pauze gezet. "We kunnen het betalen via een goed pensioen bij RTL, maar dat is absurd", grapt hij.

"We gaan lekker met de auto tochtjes maken hier in de buurt. En dan gaan we wel een keertje als het wat goedkoper is."