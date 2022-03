Hulpkonvooien met voedsel die tegengehouden worden door de Russen, hoogleraar Humanitaire Hulp Thea Hilhorst ziet het met lede ogen aan. Intussen wordt de situatie in de belegerde steden nijpend. "Ik denk dat we binnenkort horen dat mensen bezwijken."

Ze speurt de hele dag op internet en twitter naar informatie over de situatie in belegerde Oekraïense steden, want beelden zijn schaars.

Permanent in schuilkelders

Met name de stad Marioepol ligt zwaar onder Russisch vuur en is afgegrendeld van de buitenwereld. Honderdduizenden bewoners van de stad kunnen steeds moeilijker voorzien in hun eerste levensbehoeften, zegt de hoogleraar.

"Het is schrijnend, mensen leven in schuilkelders en hebben al weken geen gas, elektra, water. Ze drinken gesmolten sneeuw en wonen permanent in schuilkelders".

Voedsel en medicijnen raken op

Hilhorst spreekt over de consequenties van gebrekkige aanvoer van hulpgoederen in Marioepol. Het voedsel begint op te raken en er dreigt een hongersnood. Ook zijn er in apotheken en drogisterijen geen medicijnen meer te krijgen.

"Mensen die gewond zijn geraakt, kunnen niet meer verzorgd worden en mensen die ziek zijn kunnen geen medicijnen krijgen", vertelt Hilhorst. "Intussen neemt honger toe. Een volwassen gezond mens kan dat wel een tijdje hebben, maar dan zie je toch dat baby's er aan lijden. Het gebrek aan babyvoeding is echt heel schrijnend. Ik denk dat we binnenkort gaan horen dat er mensen bezwijken."

Honger als wapen

Overal staan er konvooien met hulpgoederen klaar, maar die slagen er niet in om de inwoners van de stad te bereiken. De Russen blokkeren de toevoer en doen dat met een strategisch doel, zegt Hilhorst. "Wat we zien is dat Poetin honger gebruikt als wapen in oorlog, dat hij welbewust zorgt dat mensen niets te eten hebben om de regering op de knieën te dwingen.

"Want hou het maar eens vol in onderhandelingen om heel goed op je strepen te staan als de bevolking aan het bezwijken is. Dan ga je toch toegeven op een zeker moment. Het is een verschrikkelijk wapen wat hij nu inzet, het gaat tegen alle oorlogsrecht in en het is echt verschrikkelijk."

Ratten in de val

Af en toe sijpelen er berichten naar buiten over corridors die burgers in staat zou stellen de stad te verlaten. Maar er zijn ook berichten dat de corridors onveilig zijn of door onveilige gebieden lopen. Volgens de hoogleraar zitten de bewoners van de stad vooral als ratten in de val.

"De enige hoop is dat onderhandelingen door kunnen gaan", legt ze uit. "En dat er veilige corridors komen waardoor hulp de stad in kan en mensen de stad uit. Iedere keer belooft Rusland dat dat gaat gebeuren, maar dan beschieten ze de bussen en vrachtwagens toch. Ik hoop dat het vandaag of morgen wel goed gaat".

Lot burgerbevolking Marioepol ligt handen van Rusland

De voedselsituatie lijkt in andere belegerde steden zoals Charkov en Soemy iets minder nijpend, zegt de hoogleraar. Ze heeft gehoord dat er in Charkov, in het noorden van Oekraïne, wel hulpgoederen worden verdeeld onder de bevolking. Maar onduidelijk is wat er precies aanwezig is en hoeveel mensen daar worden bereikt.

"In Marioepol zijn de winkels nu leeg en er zijn begin maart al plunderingen geweest, De overheid probeert daar waar mogelijk te verdelen wat er nog is. Het voedselprobleem kan alleen opgelost worden als Rusland de corridors openstelt. Rusland heeft de touwtjes in handen en de rest van de wereld zal het er mee moeten doen"