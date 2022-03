De aanval op een winkelcentrum in een buitenwijk van de Oekraïense hoofdstad Kiev heeft z'n sporen nagelaten. Oorlogsverslaggever Hans Jaap Melissen sprak met bewoners van het gebied. Ze zijn in shock, maar weigeren de stad te verlaten.

Een groot deel van het winkelcentrum, Retroville geheten, is maandagochtend met de grond gelijkgemaakt. Bombardementen veroorzaakten een krater van meters diep en er vielen meerdere doden. Volgens de Russen lagen er wapens opgeslagen.

Gewend aan geweld

Mensen worden op afstand gehouden van Retroville, maar de schade is ook van ver goed te zien. Oude én nieuwe gebouwen zijn met de grond gelijk gemaakt.

In de buurt van het getroffen winkelcentrum ligt een speeltuin. Een moeder speelt daar met haar kind, en mensen genieten er van de voorjaarszon. "Het lijkt alsof Kiev inmiddels is gewend aan de aanvallen", zegt verslaggever Hans Jaap Melissen.

Bang

Maar dat geldt niet voor iedereen. De vriendin van de tolk die Melissen bijstaat vertelt dat ze erg bang is. Ze ging vaak naar dat winkelcentrum, voor kleine en grote boodschappen.

"Het is niet voor te stellen dat op nog geen 200 meter hier vandaan de aanslag is geweest. We weten niet waar de volgende zal zijn, het is verschrikkelijk."

Bron: EenVandaag Een moeder en haar kind in het speeltuintje vlakbij het winkelcentrum

Scherven opruimen

Iets verderop ruimen mensen de scherven op. De moeder en haar kind hebben ook geholpen, vertellen ze. Ze wonen in de flat achter het winkelcentrum en zijn gebleven toen de aanval begon. Uiteindelijk zijn ze wel even ondergedoken. De stad verlaten wil ze niet, zegt ze.

Dat geldt ook voor de tolk van Melissen. Hij is in de buurt opgegroeid en herkent de restanten van de gebouwen, vertelt hij. Enkele meters van het getroffen gebied staat zijn ouderlijk huis. De ramen zijn kapot en klussers zijn bezig de schade te repareren: "Het is belachelijk dat ik mijn huis en mijn winkelcentrum in deze staat moet zien, vreselijk. Maar ik weet zeker dat wanneer de oorlog over is, er een groter en beter winkelcentrum voor terug zal komen."

'Niet vertrekken'

"Het is verschrikkelijk wat ze met onze stad doen", zegt een voorbijganger die haar hond uitlaat. Toen ze de eerste knallen hoorden, ging haar man de deur uit om te kijken wat er aan de hand was. "De tweede aanval was nog heftiger dan de eerste."

Terwijl ze over de aanval vertelt, wordt ze emotioneel. Maar ook zij heeft besloten om (voorlopig) in Kiev te blijven: "Er is niets veranderd. Het is nog steeds mijn thuis, mijn stad. Het is erg lastig om te zien wat hier gebeurt, maar vertrekken zal ik nog niet."