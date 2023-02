5 dagen na de aardbeving blijkt nog steeds hoe lastig het is om hulp in Noord-Syrië te krijgen, een oorlogsgebied dat nu een nog ernstiger rampgebied is geworden. Trui Bolsscher is er bekend mee. "Geld sturen is de hoogste prioriteit."

Vandaag is het eerste hulptransport van veertien trucks aangekomen in Syrië. Gisteren kwamen er zes vrachtwagens van de VN de grens over met tenten, matrassen, dekens en medicijnen, maar zonder reddingsmaterieel. Het was namelijk gestuurd voordat de aardbeving had plaatsgevonden.

Man in Turkije

Trui Bolsscher weet hoe het is om hulp te verlenen in Syrië. Sinds 2012 biedt ze met de Stichting Humanitaire Hulp Syrië al hulp aan in het noorden van het land, met name in de provincies Aleppo en Idlib. Ook runt ze 2 gezondheidscentra in de stad Al Bab, waar zo'n 250 duizend mensen wonen.

Op dit moment is Trui zelf in Enschede. Haar Syrische man Ido was tijdens de aardbeving in Turkse Gaziantep, waar de aardbeving ook enorme schade heeft aangericht. Ido overleefde het.

Bekijk ook Waar is nu de meeste behoefte aan in Turkije en Syrië? En andere vragen over noodhulp na de aardbeving beantwoord

Ramp op ramp

"Het is rampzalig", zegt Bolsscher over de situatie in Syrië. "Het was al een vreselijke situatie door de oorlog en nu komt deze ramp er ook nog eens bovenop. Het is echt een enorme ramp voor de mensen daar."

Vooral het noordwesten van het land is zwaar getroffen, vertelt ze. "Op het platteland valt het een klein beetje mee, omdat daar vooral laagbouw is. In de steden met hoogbouw is het echt verschrikkelijk."

Warme maaltijd voor 500 families

Met haar stichting is het mogelijk om de nodige hulp te leveren, al gaat dat niet zonder slag of stoot. "We konden razendsnel schakelen", vertelt ze. "Onze lokale groep is goed op elkaar ingespeeld en kent de situatie goed. Ze zijn direct begonnen met het opzetten van tenten. Gisteren hebben ze voor 500 families warme maaltijden gekookt."

Vrijdagochtend ontving ze het plan met de grootste prioriteiten die er nu zijn. "Er verschuift nu ook van alles", legt ze uit. "De stad Al Bab is niet het zwaarst getroffen gedeelte, dus vluchtelingen uit gebieden die wel zwaar zijn getroffen reizen daarheen. Die moeten dan slapen in de kou, in een auto of in een winkeltje. Het is treurig."

Bekijk ook video Waarom noodhulp in Syrië veel langzamer op gang komt dan in Turkije

Economie stimuleren

"Er is in Syrië op zich wel het een en ander te krijgen", vertelt Bolsscher. "We hebben voorraden. Onze ervaring is dat grensovergangen voor kleinere hoeveelheden wel open zijn. Het is vooral een probleem dat de mensen daar geen cent te besteden hebben."

Geld sturen heeft daarom ook een hele hoge prioriteit, zegt ze. "Er is een systeem om dat veilig in Syrië te krijgen. Dan ondersteun je ook de plaatselijke middenstand, want de mensen daar zitten in enorme geldproblemen. Het is goed om die economie wat te ondersteunen." Maar dat geldt natuurlijk ook voor Turkije, voegt ze toe.

Corrupt

Maar hulp krijgen in het rebellengebied blijft lastig. "Ik hoorde onlangs nog van een Amerikaanse denktank dat alle hulp die via Damascus gaat. voor 60 tot 80 procent niet op de juiste plek terecht komt. Dat is echt ontzettend corrupt", legt Bolsscher uit.

"Het regime wil ook dat alle hulp voor Noord-Syrië via Damascus gaat, waarschijnlijk om het gebied onder druk te zetten. Dan zie je dat de politiek een rol gaat spelen."