Bijna de hele dag hadden klanten van Vodafone last van een storing. De telefoonverbinding werkte niet en daardoor was alarmnummer 112 voor veel klanten ook niet bereikbaar. Via een andere provider bellen, bleek ook niet mogelijk. "Niet te voorkomen."

Ook sommige ziekenhuizen en gemeenten waren vandaag telefonisch niet te bereiken.

Andere provider

"Ik kan me daar ook heel boos over maken", zegt Rudolf van der Berg van telecomadviesbureau Stratix. "Maar een storing als deze is helaas niet te voorkomen." Normaal hoort de verbinding naar 112 bij een storing via een andere provider te gaan, die wel bereik heeft. Dat gebeurde nu niet.

Hoe dat zit, legt Van der Berg uit. "Normaal gaat de verbinding van 112 dan automatisch via een andere provider. Alleen nu kwam er via Vodafone wel een verbinding tot stand, maar waren mensen niet hoorbaar. Daardoor ging hij niet automatisch over op een andere provider."

Pech

Als 112 niet te bereiken is, blijken we toch best kwetsbaar te zijn. "We vertrouwen erop dat alles werkt. En juist omdat het zo goed werkt, valt het op als we zonder zitten", zegt Van den Berg.

"Er zijn plekken in Europa waar ze dit standaard moeten accepteren. Dan heb je gewoon pech."

Simkaart

Een oplossing in zo'n situatie zou kunnen zijn om je simkaart uit je telefoon te halen. "Dat kan inderdaad werken als je het er makkelijk uit krijgt", zegt Van den Berg. "Dan pakt hij een willekeurig netwerk. Maar als dat Vodafone is, heb je pech."

Er is een ook 112-app waarmee via de internetverbinding gebeld kan worden, maar bij een storing wordt alsnog aangeraden om te chatten. Want bij bellen lijkt het alsnog niet goed te werken.

Via WhatsApp

Maar is bellen via WhatsApp naar 112 ook niet een makkelijke oplossing in dit soort situaties? "Dan heb je een technisch probleem te pakken", zegt Van den Berg. "WhatsAppp is berichtendienst die gericht is op 'persoon naar persoon'."

"Wil je grootschalig telefonie kunnen doen zoals voor 112 nodig is, dan moet je heel veel extra lijnen aanleggen. Whatsapp is alleen voor mensen die jij kent, die in je contactenlijst staan. Dat geldt niet als volledige telefoonlijn."