Minder dan de helft van de 12- tot 18-jarigen heeft een eerste coronaprik gehad. Steeds meer GGD's denken er daarom over om voorlichting te gaan geven op scholen. "Dat moet geen verkooppraatje vanuit de overheid worden", zegt jeugdarts Martijn Spoelstra.

Van de 12- tot 18-jarigen heeft inmiddels 43 procent een eerste prik gehad. Niet eens de helft dus, terwijl over twee weken de eerste scholen weer opengaan.

'Geen verkooppraatje van de overheid'

Martijn Spoelstra is jeugdarts bij de GGD Twente en bestuurslid bij de AJN, de Landelijke Vereniging van Jeugdartsen. Hij is enthousiast over de voorlichtingsplannen. Maar hoe moet zo'n voorlichtingscampagne er uit komen te zien?

"Ik denk dat jongeren graag eerlijke en duidelijke informatie willen over het vaccin. Ze willen niet een verkooppraatje vanuit de overheid, daar trappen ze niet in", zegt Toelstra. Als de voorlichting op middelbare scholen doorgaat, worden er daarom ook geen onderwerpen onbesproken gelaten.

Antivaxxers

Ook is het volgens Spoelstra belangrijk om aandacht te besteden aan geluiden uit de coronasceptische hoek. "Ik denk dat het belangrijk is om informatie die onder meer wordt verspreid door anti-vaxxers wel te vertellen, maar daar allerlei kanttekeningen bij te plaatsen."

Maakt het wel indruk op pubers, een arts die komt vertellen over vaccinatie? "Ik denk dat het belangrijk is dat je de leefwereld van jongeren begrijpt", zegt Spoelstra. "Ik ben zelf 36 en denk dat ik jongeren en hun leefwereld goed begrijp, maar dat kan ook zeker als je ouder bent. Leeftijd is daarin niet belangrijk."

"Blijf het gesprek aangaan"

Als je 12 bent, mag je zelf kiezen of je wel of niet een vaccinatie neemt. Ook als je ouders bijvoorbeeld adviseren om het niet te doen, vertelt Spoelstra. "De wetgeving heeft bepaald dat je vanaf 12 jaar zelfstandig mag kiezen."

Maar, erkent hij, "die transitie is soms best lastig voor ouders, omdat zij soms zelf anders kiezen. Daarom is het heel belangrijk om het gesprek aan te blijven gaan, in kleine kring, dus met ouders en kinderen."

Tieners informeren over vaccinatie

Toch is er volgens Spoelstra reden tot optimisme over de vaccinatiegraad onder kinderen. "Als je kijkt naar hoe lang de 12- tot 18-jarigen een prik kunnen krijgen, is dat best hoog en het neemt ook toe. Dat is goed nieuws, zeker omdat we middenin de vakantieperiode zitten."

De vaccinatiegraad is zelfs hoger dan bij de groep 18- tot 30-jarigen, toen zij net aan de beurt waren. "Als je het vergelijkt, kostte het voor die groep 6 tot 7 weken om tot dit percentage te komen. Voor de 12- tot 18- jarigen is dat nu 5 weken."

Prikken op het schoolplein?

Eerder gaf 72 procent van de jongeren aan een prik te willen. "Maar juist die 28 procent, die ofwel nog twijfelt, ofwel geen prik wil, wil je bereiken" zegt de jeugdarts. "En daarom is het zo goed dat er nu op scholen actief informatie verstrekt gaat worden. Want zo bereik je tieners uit alle lagen van de samenleving."

Als een tiener besluit de prik te willen, zou dat dan op het schoolplein kunnen? Niet als het aan jeugdarts Martijn Spoelstra ligt. "Ik zou wel proberen de grens tussen school en zorg te bewaken. Een prikbus in de straat lijkt me prima, maar op het schoolplein zelf? Liever niet."