In een dunbevolkt gebied in Californië is de extreemrechtse MAGA-beweging aan de macht. Binnen een paar jaar kwamen leden er op alle belangrijke posities, van sheriff tot het provinciebestuur. "Iedereen die ze niet bevalt, wordt overboord gegooid."

In het Californische Shasta County is het al lange tijd onrustig. Dat heeft alles te maken met de extreemrechtse MAGA-beweging, een afsplitsing van de Republikeinse Partij. MAGA staat voor 'Make Amerika Great Again', de verkiezingsleus van Donald Trump. EenVandaag bezocht het gebied.

Journalisten bedreigd

Als de journalisten van EenVandaag aanbellen bij Carlos Zapata van de MAGA-beweging, doet hij woedend open. "Je komt hier en bedreigt mijn familie en kinderen?" Hem kalmeren lukt niet. "Ik ga je neerknallen!" roept hij in plaats daarvan. De toon is gezet.

Het gebeurt vaker dat leden van de MAGA-beweging journalisten en inwoners van het gebied bedreigen, vertelt journalist Doni Chamberlain. "Shasta County is als een paasei. De buitenkant is prachtig versierd, maar vanbinnen is het verrot." Chamberlain is al meer dan 30 jaar journalist en een van de weinigen die openlijk durft te praten over wat er gebeurt in haar gebied.

Nauwe samenwerking met Trump

Chamberlain vertelt dat het gebied wordt bestuurd door ultraconservatieven. "Iedereen die ze niet bevalt, wordt overboord gegooid." De documentaire 'Red White and Blueprint' laat zien hoe gewelddadig de MAGA-beweging is. En hoe die met intimidatie en terreur de macht grijpt in het gebied. Zapata is een van de hoofdrolspelers.

De situatie in Shasta County is tekenend voor wat er breder in de Verenigde Staten speelt, met de presidentsverkiezingen over minder dan een maand. Zo schreven vertrouwelingen van Donald Trump een plan waarin staat dat 50.000 ambtenaren vervangen moeten worden door ultraconservatieve Republikeinen. Hoewel Trump afstand nam van dit plan, werkt hij wel nauw samen met de mensen achter dit plan.

Bedreiging en geweld

In Shasta County zijn alle belangrijke bestuurlijke posten inmiddels in handen van aanhangers van MAGA. "Eerst waren ze vooral luid", vertelt Chamberlain over de beweging. Vervolgens begon de groep extreme vormen aan te nemen. Zo vertelt de journalist dat ze verschenen bij openbare vergaderingen van het bestuur in Shasta County.

Daar begonnen de bedreigingen en terreur en gingen mensen met elkaar op de vuist. "Gewone mensen trokken zich daardoor terug, waarna het bestuur positie voor positie is overgenomen door extremisten."

Gekneusde arm en hersenschudding

Ook Chamberlain zelf werd niet gespaard. Zo kwam ze na een confrontatie in een gevecht terecht. Ze werd geduwd, in elkaar geslagen en liep een gekneusde arm, hersenschudding en whiplash op.

De politie deed volgens Chamberlain niets. Ook de oude sheriff is inmiddels vervangen door een extremist die loyaal is aan de groep die nu de macht heeft in het gebied.

Bron: EenVandaag Doni Chamberlain nadat ze in elkaar geslagen is

Gedwongen terugtreden

Een belangrijke post, in handen van de MAGA-beweging, is de post van Cathy Darling. Zij was jarenlang verantwoordelijk voor het tellen van de stemmen in Shasta County, maar stopte uiteindelijk na aanhoudende bedreigingen.

"Ik probeerde het stemrecht van de kiezers te beschermen, maar uiteindelijk moest ik een stap terug doen", vertelt Darling geëmotioneerd. "Het voelt alsof ze eindeloze energie hebben om aan te vallen." Haar vervanger is een rechtsextremist.

Bestuurders vervangen

Darling maakt zich ernstige zorgen over de staat van de democratie in Shasta County. "Als je verkiezingen wilt ondermijnen, dan is dit hoe je dat doet", vertelt ze erover.

De eigenaar van de lokale wapenwinkel, Patrick Jones, is inmiddels voorzitter van het bestuur van Shasta County. Door het ontslag van de gezondheidsfunctionaris en het wegsturen van de CEO van het district, kwam hij aan de macht. "Maar we zijn nog lang niet klaar", vervolgt hij. "We zijn nog steeds mensen aan het vervangen", vertelt Jones.

Denkbeelden opleggen

Jones vindt het niet meer dan logisch dat ze de macht hebben gegrepen in het gebied. "Ik zeg het liever niet hardop, maar ik ben een van de aanstichters." Volgens Jones is het democratie, maar Chamberlain denkt daar anders over.

"Ze denken dat ze met bruut geweld de macht kunnen overnemen en proberen iedereen hun denkbeelden op te leggen."