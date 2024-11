Over iets meer dan twee maanden zal Trump voor de tweede keer de Verenigde Staten gaan besturen. Niet alleen in Amerika, maar ook in Europa en Nederland zullen we hier op zowel economisch als politiek gebied veel van merken.

En wat we dan precies op economisch en politiek gebied gaan merken van het presidentschap van Trump? Die vraag leggen wij voor aan twee experts: Bert Colijn, econoom bij ING en Rem Korteweg, hoofd van het Amerika programma van Instituut Clingendael.

Hoge importheffingen

Een van Trumps stokpaardjes is het invoeren van hoge importheffingen. Tijdens zijn eerste presidentschap voerde hij hoge heffingen, en in zijn campagne van de afgelopen maanden had hij het zelfs over heffingen van 100 procent.

En dat gaan wij ook merken, zegt Colijn."Dat betekent dat het veel lastiger wordt om producten naar de VS te exporteren, wij als handelsland hebben daar zeker last van. De VS is voor ons een relatief grote handelspartner, dus zo'n heffing gaan wij zeker merken. Terwijl de exporten wereldwijd al wat onder druk staan."

Schadelijk dreigement

Rem Korteweg, maakt zich vooral zorgen over Trumps dreigement om zich terug te trekken uit de NAVO. "De Amerikanen zijn een essentiële bondgenoot. De NAVO kan eigenlijk niet bestaan zonder het leiderschap van de Verenigde Staten."

Of Trump daadwerkelijk uit de NAVO stapt doet er niet per se toe. Volgens Korteweg is alleen het dreigement al schadelijk. "Hij kan ook twijfel zaaien over de Amerikaanse veiligheidsgarantie aan Europa. Dat zou al schadelijk genoeg zijn. De Europese veiligheid is afhankelijk van de Amerikaanse militaire macht en de afschrikwekkende werking die dat met zich meebrengt."

embed Dit item op uw eigen site plaatsen ING econoom Bert Colijn vertelt wat de overwinning van Trump betekent op economisch vlak

Zorgen voor eigen economie

Europa moet zich gaan voorbereiden op een wereld waarin we niet meer kunnen leunen op de Amerikanen. Daar zijn Colijn en Korteweg het met elkaar over eens. "Het is nu heel belangrijk dat wij als Europa echt goed voor onze eigen economie gaan zorgen. Daar moet op korte termijn meer actie op ondernomen worden", zegt Colijn.

Volgens Korteweg dreigt Europa buitenspel gezet te worden. Bijvoorbeeld in het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Trump heeft geroepen dat hij dat binnen 24 uur gaat oplossen door met Poetin in gesprek te gaan. "Dat betekent eigenlijk dat hij over Oekraïne gaat beslissen zonder, noodzakelijkerwijs, Europa daarin mee te nemen."

Investeren in defensie

"We worden buitenspel geplaatst. Maar het is wel onze buurt, onze regio en ook onze veiligheid. En daar moeten we ons goed van bewust zijn", gaat hij verder.

Kortweg vindt daarom dat Europa moet gaan investeren in de defensie industrie. Die is nu erg versnipperd en moet meer geconcentreerd worden, zodat die sterker wordt en minder afhankelijk is van Amerikaanse grillen."