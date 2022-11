Ook Amerikanen hebben last van de hoge inflatie en gestegen prijzen. En dat zou de Democraten weleens duur kunnen komen te staan bij de tussentijdse verkiezingen, waar wordt bepaald wie er in het Congres komt.

Het is de allesbepalende dag voor het presidentschap van Joe Biden. De Democratische meerderheid in het Congres staat op het spel en Biden dreigt machteloos te worden als de Republikeinen winnen.

'Graadmeter van de stemming in het land'

2 jaar geleden beloofde Biden een betere economie en meer banen. Dat laatste is gelukt, maar door de hoge inflatie lukt het veel Amerikanen niet om de eindjes aan elkaar te knopen en dat wordt hem aangerekend.

"De tussentijdse verkiezingen zijn altijd een graadmeter voor de stemming in het land. Het laat zien hoe mensen denken en op dit moment zijn ze onzeker over hun financiële toekomst", zegt hoofdredacteur John Micek van de Pennsylvania Capital Star, een krant in Harrisburg. "Het is niet verrassend dat de economie bovenaan hun prioriteitenlijst staat."

Alles is duurder

Micek vertelt dat de hoge inflatie van zo'n 8 procent Amerikanen direct raakt: "Ze zien dat melk en vlees in de supermarkt duurder zijn geworden, ze betalen meer geld voor een volle tank en ook bijvoorbeeld jonge ouders hebben veel last van de prijsstijgingen op luiers en melkpoeder, die al duur waren."

Veel mensen nemen het Biden kwalijk dat alles duurder is geworden en ze moeite hebben om rond te komen. Dat begrijpt Micek wel. "Hij is de president van de Verenigde Staten, uiteindelijk is hij verantwoordelijk."

Bekijk ook Tina en Janice werden met de dood bedreigd omdat ze werken aan eerlijke verkiezingen in Amerika

'Biden moet de juiste toon zetten'

Toch zijn er volgens de hoofdredacteur weinig middelen die Biden in kan zetten om de inflatie tegen te gaan. "Het economisch beleid ligt vooral bij de centrale bank, de Fed. Zij hebben de rente verhoogd. Wat Biden kan doen is vooral psychologisch, hij moet de juiste toon zetten zodat de markt vertrouwen krijgt."

Dat de stemming in het land over de zittende president niet goed is, laten de peilingen al weken zien. Als de Republikeinen vandaag een meerderheid halen in zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden, wordt het voor Biden bijna onmogelijk om nog nieuwe plannen uit te voeren. Het is voor de Democraten dus van groot belang om de verliezen te beperken.

Swing state Pennsylvania

Een van de staten waar een belangrijke race om een Senaatszetel zich afspelen is Pennsylvania. Dat is een belangrijke swing state, een staat waar geen van de partijen een duidelijke meerderheid heeft.

Bij de presidentsverkiezingen van 2020 ging Pennsylvania naar de Democraten, maar 4 jaar eerder won Donald Trump er nog. En ook in Pennsylvania merken ze de gevolgen van de hoge inflatie.

'Eén op de zeven'

"Door de inflatie hebben we van januari tot september een toename gezien van 82 procent in het aantal telefoontjes dat we krijgen, dus dat is enorm", vertelt Chris West van de Greater Pittsburgh Community Food Bank, een voedselbank die actief is in elf gemeenten in Pennsylvania. "In onze regio heeft een op de zeven mensen te maken met voedselonzekerheid."

Het gaat volgens hem om een diverse groep. "Er komen hier gezinnen met werkende ouders maar we zien ook veel mensen met een vast inkomen, dat niet meestijgt met de inflatie. Ouderen bijvoorbeeld, van wie het pensioen niet omhooggaat. Of mensen die voedselbonnen krijgen voor een maand en het daar nog maar een paar weken mee redden. Het is echt zorgelijk."

Bron: EenVandaag Het wordt steeds drukker bij de Amerikaanse voedselbanken

Afhankelijk van voedselbonnen

Een van de mensen die de afgelopen maanden voor het eerst bij een voedselbank kwamen, is Jessica Horvath, een alleenstaande moeder van een 10-jarige tweeling. Ze verhuisde in juni met haar dochters naar Pennsylvania, omdat het leven in Florida te duur werd. "De prijzen zijn daar nog drie keer zo hoog, met mijn loon kon ik het leven daar niet meer betalen."

Ze kon tijdelijk terecht bij iemand in de kelder, maar had geen werk en was afhankelijk van voedselbonnen. "Ik krijg bonnen voor een maand, maar daarmee kan ik door de inflatie maar voor 2 weken aan boodschappen doen. Ik probeer grote porties te koken zodat we er vaker van kunnen eten en ga langs verschillende supermarkten", vertelt Jessica.

Bron: EenVandaag Jessica en een van haar dochters

'Druk met overleven'

Ook de prijzen voor benzine, huur en kleding zijn gestegen. "Inflatie raakt echt je basisbehoeften, daarom snap ik dat het bovenaan de agenda staat voor veel mensen", zegt Jessica. President Biden geeft ze daar niet specifiek de schuld van: "Ik denk dat alle politici de laatste jaren tekortgeschoten zijn."

Of ze gaat stemmen, weet ze nog niet: "Ik ben druk geweest met overleven en heb het gevoel dat politici van beide partijen meer bezig zijn met winnen dan met mensen." Politici doen volgens haar te vaak loze beloftes: "2 jaar geleden stemde ik op Biden en kijk wat dat ons heeft gebracht."

Niet de enige

Jessica Horvath is niet de enige die geraakt wordt door de hoge inflatie, meer dan de helft van de Amerikanen zegt er last van te hebben. Wat dat betekent voor het stemgedrag van kiezers, gaan de Democraten vandaag merken.

Het is de vraag of de Amerikanen gaan stemmen voor sociale thema's die ze belangrijk vinden, of dat de pijn die ze op dit moment voelen in hun portemonnee de doorslag geeft.