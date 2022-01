Het is morgen een jaar geleden dat het Capitool werd bestormd. Het gebeurde in de nadagen van president Donald Trump. Sinds de bestorming zit Trump niet bij de pakken neer. "Hij heeft een jaar lang de voet op het gas gehouden."

Bijna een jaar geleden zaten we in Nederland ademloos naar de tv te kijken. Aanhangers van president Trump die plaats moest maken voor Joe Biden, drongen het Capitool binnen. Trump heeft het verlies nog altijd niet naast zich neergelegd, zegt Amerika-correspondent Michiel Vos. "Ik krijg nog dagelijks mails van hem en zijn zoon met Stop The Steal-achtige teksten."

Familie in Capitool

De vrouw en kinderen van Vos waren op het moment van de bestorming in het Capitool, op bezoek bij Vos' schoonmoeder Nancy Pelosi. "Zij waren daar bij oma op het werk als het ware. We waren in Washington en wonen in New York. Zij gingen naar mijn oma en ik besloot buiten bij de demonstranten te blijven. Op een gegeven moment gingen zij naar een bunker en had ik geen contact meer met ze."

Buiten was het grimmig, vertelt Vos. "Er werd gevochten, maar ook gezongen. Het was een beetje Ajax-Feyenoord, je weet dat er geknokt gaat worden, maar dat gebeurt nog niet. Je moet geen ruzie krijgen met dat soort jongens, maar waar ik stond werd je ook niet bestormd door gevaarlijke mensen."

'Laatste kans voor aanhangers'

"Ik stond eigenlijk aan de verkeerde kant van het Capitool om alles heel goed te zien. Aan de westkant werd rond 14.00 uur 's middag plaatselijke tijd enorm gevochten. Ik zag wel dat er rare types liepen, er waren mensen die je ook ziet op Trump-rally's. Die kom ik vaker tegen."

Dat zijn mensen die het gehad hebben met het Amerika, vertelt Vos. "Heel kort gezegd zijn zij klaar met het establishment, met de banken. En 6 januari was de laatste mogelijkheid om het verlies van Trump nog een keer recht te zetten."

Voet op het gas

Om 20.00 uur kon Vos het Capitool binnen, omdat familieleden naar binnen mochten. "Ik zag dat het een soort militaire vesting was geworden. Militairen waren aan het uitrusten met hun bepakkingen, wapens en communicatietechniek. En toen zag je pas dat in delen van het gebouw een moderne veldslag had plaatsgevonden. Er zijn doden gevallen, mensen gewond geraakt, stafleden wilden niet meer terugkomen op het werk, er waren bedreigingen. Maar op dat moment was dat nog niet helemaal duidelijk.

Een jaar later is de impact veel beter te duiden. "Het was een aanval en misschien wel een keerpunt. Het was een uitkomst na 4 jaar lang persoonlijke politiek. Trump zei dat hij werd aangevallen, maar ook dat al zijn aanhangers werden aangevallen. En dat gevoel is niet weggegaan bij de mensen. Een jaar lang heeft hij de voet op het gas gehouden. Hij zegt nog steeds: 'We zijn bestolen, het is de big lie, het is de schuld van de media'."

Grote groep aanhangers

Hij zou morgen een persconferentie geven vanuit Mar-a-Lago, Trumps buitenverblijf, maar dat gaat niet door. "Daar treedt hij wekelijks op te midden van bruiloften, kleinzonen die jarig zijn, daar treedt hij dan op en geeft hij een korte speech waarbij hij altijd zoiets zegt van: 'We pakken ze terug, het is ons afgepakt'", vertelt Vos.

Dat is nu afgeblazen. "Hij is in Arizona voor een rally. Daar zou hij wel wat zeggen. Maar eigenlijk zegt hij altijd al voortdurend dingen. We letten er nu meer op omdat het een jaar later is, maar dat doet hij dus altijd al. Hoe groot de groep is die Trump aanhangt is moeilijk te zeggen, maar de groep is groot en divers. Dat blijft en daar komen we voorlopig in Amerika niet van af."