Het Hoog Catharijne dat volgens velen decennialang het centrum van Utrecht heeft ontsierd is langzaam maar zeker aan het verdwijnen. Deze zomer wordt de beeldbepalende Radboudtraverse, de voetgangersbrug over de Catharijnesingel, gesloopt.

Intussen verrijst het nieuwe Hoog Catharijne: groot, glimmend en hypermodern. Was er nu echt niets positiefs te zeggen over het oude winkelcentrum? En hoe weten we dat we het nieuwe Hoog Catharijne niet over tien of twintig jaar weer hopeloos ouderwets vinden?

Schrijver en journalist Jan Kuitenbrouwer maakte de bouw van Hoog Catharijne in de jaren ‘60 en ‘70 mee. Hij zat nog maar op de middelbare school, maar protesteerde al tegen de bouwplannen. De sloop van de eind 19e eeuwse panden aan de Stationsstraat ging hem aan het hart. Met name de sloop van het gebouw van verzekeringsmaatschappij ‘De Utrecht’ wilde hij voorkomen: dat was in ‘Art Nouveau’-stijl gebouwd. “Als dat gebouw er nu nog zou staan en iemand zou opperen om dat gebouw te slopen, die persoon zou niet serieus worden genomen. We hebben destijds nog geprobeerd De Utrecht te kraken, maar daar kwamen we niet ver mee.”

'De junkentunnel'

Ook het protest tegen de bouw van Hoog Catharijne maakte niet veel indruk. Het was misschien een smetje op de opening door koningin Beatrix in 1973, maar het overgrote deel van de Utrechters leek er niet echt problemen mee te hebben. Die problemen ontstonden pas in de jaren ‘90 toen de tunnel die onder Hoog Catharijne doorliep bevolkt werd door harddrugsgebruikers. ‘De junkentunnel’ werd het stuk genoemd waar in het openbaar gespoten, gesnoven en gerookt werd. Kuitenbrouwer schreef er zijn eerste grote reportage over voor de Haagse Post, het feit dat hij Hoog Catharijne zo afzichtelijk vond droeg bij aan zijn interesse voor het verhaal.

De junkentunnel werd na de millenniumwisseling schoongeveegd, maar de publieke opinie over Hoog Catharijne was inmiddels niet mals. Men vond het lelijk, donker en uit de tijd. Zo kan het dat Hoog Catharijne veertig jaar na de opening alweer op de schop gaat.

Het nieuwe Hoog Catharijne

Kraanmachinist en geboren Utrechter Marco van Dulst, beschouwt het allemaal vanuit zijn honderd meter hoge kraan. Ook hij maakte als jongen mee dat Hoog Catharijne gebouwd werd, destijds vond hij het allemaal al indrukwekkend. Nu is hij trots op het nieuwe Hoog Catharijne, waar hij zelf aan meewerkt voor aannemer BAM. Elke dag twittert hij vanuit zijn kraan de mooiste foto’s van ‘zijn stadsie’.

Buurtbewoner Herbert Boland moet het allemaal nog zien. Voor zijn website Bouwput Utrecht volgt hij de ontwikkelingen nauwgezet. Hij zou het mooi vinden als er ergens in het nieuwe Hoog Catharijne plaats komt voor een tijdscapsule: een plek waar nog iets te zien blijft van het oude Hoog Catharijne. “Nu heeft iedereen zo’n instelling van: het moet allemaal weg, het is allemaal lelijk. Maar voor de tijd waarin Hoog Catharijne gebouwd werd was het echt modern. En ik denk dat we er over een jaar of 10 weer spijt van hebben als we niets bewaren van het oude.”